Mercoledì 29 marzo, su Real Time alle ore 21:20, andrà in onda la quinta puntata di Matrimonio a prima 10. Secondo le anticipazioni tv i sei protagonisti al rientro dalla luna di miele avranno a che fare con la convivenza. Mattia in una chat scambiata con gli altri protagonisti del programma per scherzo avrebbe detto di voler organizzare la festa di divorzio con Giulia.

Cosa succederà tra Mattia e Giulia?

La coppia formata da Mattia e Giulia fin dall'inizio ha riscontrato dei problemi. Scendendo nel dettaglio, la sposa ha sempre dichiarato al team di esperti di non trovare alcuna affinità con lo sposo scelto per lei.

Inoltre la protagonista non sopporterebbe il fatto che Mattia sia molto fisico: Giulia ha spiegato di esserlo anche lei nella vita reale, ma in questo contento non riesce a lasciarsi andare.

Per quanto riguarda le anticipazioni della quinta puntata di Matrimonio a prima vista 10, Mattia e Giulia saranno sempre più distanti. La luna di miele anziché avvicinare i due coniugi li ha allontanati e il ritorno alla vita quotidiana ha peggiorare le cose: ognuno è tornato nella propria città e per giorni non si sono sentiti. Inoltre la sposa verrà a conoscenza di alcuni messaggi scambiati da Mattia in una chat con Gennaro, Simona e Matteo: lo sposo per scherzo dirà di avere iniziato i preparativi per la festa di divorzio dalla moglie.

Dunque, Giulia chiederà un confronto con Mattia in presenza del team di esperti.

Simona e Gennaro: lei continuerà a nutrire dubbi

La situazione post-viaggio di nozze per Simona e Gennaro non sarà meglio di quella di Mattia e Giulia. La sposa durante la luna di miele ha compreso che il marito non è il suo tipo di uomo ideale.

Una volta tornati alla quotidianità Simona andrà a vivere a casa di Gennaro e chiederà scusa per la freddezza avuta in Egitto. Sebbene lo sposo penserà di avere speranze per il futuro, Simona continuerà ad avere dei dubbi sul coniuge.

Irene e Matteo: matrimonio a gonfie vele

Nella quinta puntata di Matrimonio a prima vista 10, i telespettatori avranno la possibilità di vedere come procede la convivenza tra Irene e Matteo.

A quanto pare dopo il viaggio di nozze, saranno l'unica coppia del programma ad essere in perfetta sintonia. Una volta tornati dal viaggio di nozze, i due coniugi si separeranno per qualche giorno a causa di impegni di lavoro. Poco dopo la sposa andrà a vivere con lo sposo e ad attenderla troverà un kit di benvenuto che le farà molto piacere. Durante la convivenza non mancheranno dei battibecchi, ma tutto verrà risolto nel migliore dei modi.

Durante l'incontro con il team di esperti, i coniugi verranno a conoscenza della situazione delle altre coppie.