Si infittiscono sempre di più le puntate di Un posto al sole. Le anticipazioni dei giorni 13 e 17 marzo rivelano che Silvia prenderà le distanze da Giancarlo, riavvicinandosi all'ex marito Michele. La proprietaria del Vulcano riceverà persino un'inattesa proposta da Alberto Palladini. Manuela avrà un incontro al buio, ma ciò rischierà di sminuire la sua immagine davanti a Niko, che continuerà a gettarle dei segnali ambigui. Intanto per Viola arriverà il momento di fare i conti con i suoi sentimenti, soprattutto dopo il raid criminale che metterà a rischio la vita di Damiano.

Upas, anticipazioni 13-17/3: la proposta inaspettata di Eugenio a Viola

La vita di Damiano si ritroverà a rischio in quanto resterà gravemente ferito in seguito all'incursione da parte della polizia. Ad essere preoccupata per le condizioni del poliziotto sarà Viola Bruni, la quale si renderà conto di provare dei sentimenti per lui. Ma quando Viola sarà sul punto di rivelare al marito Eugenio ciò che prova per Damiano, si ritroverà di fronte ad un'inaspettata proposta ancora ignota che non farà altro che confonderla ancora di più.

Anticipazioni Un posto al sole al 17/3: Roberto fa un passo significativo verso Lara

Giulia e sua figlia Angela, nel frattempo, saranno impegnate a conoscere più a fondo Rosa, la quale si era rivolta a Viola dopo essere stata licenziata dal suo precedente impiego.

Sarà in questa circostanza che le due Poggi capiranno che l'atteggiamento di Rosa è dovuto alla durissima vita che ha dovuto affrontare.

Roberto Ferri comincerà a tenere il piede in due scarpe. Mentre continuerà a rassicurare Marina sul loro futuro, al contempo, farà un passo significativo verso Lara.

Un posto al sole trame fino al 17/3: Manuela e l'incontro al buio che rischia di sminuirla

Spazio anche alle gemelle di Palazzo Palladini. Micaela, ora che sua sorella ha deciso di rimettersi in carreggiata e voltare pagina dopo la sofferenza amorosa dovuta a Niko, deciderà di fare qualcosa per risollevarle il morale. Sarà così che organizzerà un appuntamento al buio per Manuela ma le cose non andranno come sperato.

L'immagine di Manuela rischierà di venire sminuita agli occhi di Niko. A quanto pare, la ragazza continuerà a provare dei sentimenti per l'avvocato e, il fatto che quest'ultimo lanci dei segnali contrastanti, finirà per confonderla.

Alberto fa una proposta a Silvia nelle prossime puntate di Un posto al sole

Mentre Viola dovrà prendere una decisione sul suo futuro amoroso, decidendo tra Damiano e suo marito Eugenio, Rosa inizierà a lavorare alla Terrazza. Intanto Franco incontrerà Damiano. I due uomini parleranno sia della forte tensione che circola per le vie del centro storico che dell'arrivo di Eduardo Sabbiese.

La presenza di Otello a Palazzo Palladini non durerà a lungo in quanto l'uomo farà ritorno alla sua casa a Indica, facendo preoccupare i suoi familiari.

L'ex vigile, però, ritornerà nuovamente a Napoli e tutti quelli che lo conoscono saranno contenti di riaverlo di nuovo tra loro.

Alberto, dopo aver fatto la conoscenza dell'architetta che si occuperà dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dello studio, avanzerà una proposta alquanto inaspettata a Silvia.

Nel frattempo Silvia si sentirà rassicurata dalla presenza di Michele, che non mancherà di supportarla, e questo la spingerà sempre più lontano da Giancarlo.