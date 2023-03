A Un posto al sole, venerdì 31 marzo, si chiuderà una settimana ricca di emozioni per i protagonisti di Palazzo Palladini e i colpi di scena non mancheranno. Secondo le anticipazioni, ci sarà una bellissima notizia con il ricongiungimento di Viola ed Eugenio che dopo un lungo periodo di lontananza capiranno di amarsi ancora. Il piano di Lara, intanto, andrà avanti e Marina inizierà a domandarsi fin dove si spingerà la donna per portarle via suo marito. Renato, invece, inizierà ad avere degli strani comportamenti e la prima ad accorgersi di questo cambiamento sarà la sua ex moglie, Giulia Poggi.

Anticipazioni Un posto al sole: Marina ossessionata da Lara

Le anticipazioni di Un posto al sole di venerdì 31 marzo raccontano che per Marina sarà sempre più difficile sopportare la vicinanza di Lara e Roberto. I due , infatti, appariranno più uniti dopo un'emergenza e la signora Giordano non esiterà a sospettare che tutto faccia parte di un piano della signora Martinelli, decisa a manipolare suo marito e ad allontanarlo da lei usando il piccolo Tommaso. Marina inizierà a chiedersi fino a dove potrebbe spingersi Lara e la sua presenza diventerà una vera e propria ossessione. Le provocazioni della ex compagna di Roberto mireranno a portare Marina all'esasperazione, in modo di allontanarla da Roberto e questo sembrerà funzionare.

Anticipazioni puntata di venerdì 31 marzo: lieto fine per Viola ed Eugenio

La puntata di Un posto al sole di venerdì 31 marzo vedrà protagonisti anche Viola ed Eugenio, a un passo dalla separazione. Dopo l'ennesimo indugiare della donna, infatti, il magistrato le ha chiesto la separazione e questo ha spiazzato molto la madre di Antonio che non si aspettava affatto di arrivare a questo punto.

La richiesta di Eugenio, tuttavia, porterà Viola a riflettere davvero su quello che vuole e a quanto pare porterà i suoi frutti perché entrambi i genitori di Antonio si renderanno conto di non poter fare l'uno a meno dell'altra e si daranno un'altra possibilità tornando insieme. A Viola ed Eugenio non resterà che comunicare la bellissima notizia alla famiglia che sicuramente vorrà festeggiare.

Giulia noterà uno strano comportamento in Renato

Le anticipazioni di Un posto al sole di venerdì 31 marzo raccontano che ci sarà ampio spazio anche per Renato. Il padre di Angela negli ultimi mesi non è stato protagonista pur essendo sempre presente in modo defilato nelle storie degli altri personaggi e a quanto pare arriverà anche il suo momento. Renato, infatti, inizierà ad avere degli strani atteggiamenti e Giulia sarà la prima ad accorgersene. L'assistente sociale conosce bene il suo ex marito e notare il suo cambiamento sarà facile per lei, ma di cosa si tratterà? Le trame non specificano quale sarà l'insolito comportamento di Renato, ma nelle ultime puntate ci sono stati due spunti che potrebbero svilupparsi nei prossimi giorni: l'interesse dell'uomo nei confronti di Rosa e il notevole disordine a casa Poggi. Quest'ultimo potrebbe indicare un problema psicologico di Renato, ma per il momento sono soltanto ipotesi.