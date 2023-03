Cresce la tensione nelle nuove puntate di Un posto al sole, con tante trame ancora aperte. Si attende il verdetto della sentenza di Lello Valsano, che potrebbe avere un grosso sconto di pena con la scusa della semi-infermità mentale, nonostante la difesa perfetta di Niko e Alberto. Otello è tornato a Napoli per aiutare Silvia, che si trova in un momento molto difficile sia sul piano economico che finanziario, con gli affari disastrosi a Caffè Vulcano e un compagno del quale non si fida più. Occhio ai prossimi episodi perché Silvia sarà davvero disperata e, a darle il colpo di grazia, la notizia della morte di mamma Teresa.

E poi c'è Lara che, con il suo piano ben architettato, sta facendo cadere Roberto nella sua trappola, fingendosi fragile e ancora attratta da lui. Nella puntata di ieri di Upas, Ferri è stato sul punto di cedere ai tentativi eclatanti di Lara di sedurlo, ma con molta fatica. È evidente che prova per lei ancora una forte attrazione fisica, anche se ama Marina. Lara non si arrenderà e potrebbe dare la sua zampata finale rovinando il matrimonio di Ferri e Marina.

Un posto al sole prossime puntate: Roberto tradisce Marina?

Nella puntata di Un posto al sole del 1° marzo 2023 Roberto ha accettato di vedere Lara, ma con l'intenzione di farle firmare dei documenti che mettano in chiaro le rispettive responsabilità genitoriali verso il piccolo Matteo.

Lara si è fatta trovare in accappatoio e, con lo sguardo languido e parole dolci, ha tentato di sedurre Roberto, come solo lei sa fare.

È innegabile che tra i due ci sia ancora chimica, lo abbiamo visto nello sguardo di Ferri, che ha tentato a fatica di resistere a Lara. Solo con uno sforzo non indifferente, ha lasciato i documenti sul tavolo e se ne è andato sbattendo la porta e dicendo a una delusa Martinelli di lasciarlo in pace, dato che è un uomo sposato.

Una volta a casa, ha trovato Marina delusa e preoccupata per il suo ritardo, ma, una volta andato a dormire con lei, ha pensato a quanto accaduto poco prima, rendendosi conto di aver fatto la cosa giusta. Tuttavia, Ferri non è proprio uno stinco di santo e Lara lo sa bene. Proprio per questo potrebbe affilare gli artigli e rovinare il matrimonio di Roberto, con le sue abili arti seduttive.

Un posto al sole nuovi episodi: il piano di Lara

Non è però detto che questa volta Roberto ceda e tradisca Marina, visto che potrebbe davvero aver messo la testa a posto. Chi, invece, non si arrenderà è Lara, che ha tutte le intenzioni di avere Ferri di nuovo per sé, mettendo fuori gioco l'odiata Giordano.

Lara è molto abile a mentire, ormai tutta la sua vita è costruita sulle menzogne. Non si esclude quindi che, nelle prossime puntate della soap, possa far credere a Marina che Roberto l'abbia tradita con lei.

Certo è che Marina non perdonerebbe mai un tradimento di Roberto proprio con Lara e con tutta probabilità, finirebbe per lasciare Ferri, se cadesse nella rete della perfida Martinelli.