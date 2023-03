Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap di Rai3 Un posto al sole. Le anticipazioni delle nuove puntate, che andranno in onda da lunedì 6 a venerdì 10 marzo, rivelano che la famiglia di Otello sarà colpita da un grave lutto. A causa di un infarto, Teresa perderà la vita. Tutti gli abitanti del paese saranno addolorati per la notizia e si stringeranno al dolore della famiglia del vigile urbano. Micaela e Speranza invece si scontreranno a causa di Samuel. Dopo l'ennesimo attacco al Vulcano, Michele deciderà di intervenire personalmente.

Anticipazioni Upas, scontro tra Speranza e Micaela

Durante in nuovi episodi di Un posto al sole, in onda dal 6 al 10 marzo, la famiglia di Otello attraverserà un momento molto delicato. Colpita da un infarto, Teresa verrà ricoverata in ospedale in condizioni preoccupanti. Tuttavia Otello, Silvia e Michele si recheranno a Indica per tenere sotto controllo le condizioni di salute della donna. Intanto Luca prenderà la decisione di partire per Napoli e chiederà a Giulia di incontrarsi da soli. Più tardi Micaela interferirà nuovamente nella vita di Samuel, facendo arrabbiare Speranza. Nel dettaglio Samuel deciderà di esibirsi come spogliarellista nel Caffè Vulcano, in occasione della serata organizzata per la festa delle donne.

Tale argomento sarà motivo di scontro tra le due ragazze. Un nuovo attacco al Vulcano costringerà Michele a intervenire personalmente per evitare nuovi spiacevoli episodi. Intanto Rosa si recherà da Viola in cerca di aiuto. La ragazza avrà perso il lavoro e chiederà all'amica di aiutarla a cercare un altro.

Spoiler Un posto al sole, Franco torna a Napoli

Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse dal 6 al 10/3, rivelano che gli abitanti di Palazzo Palladini piangeranno la morte di Teresa. Tutti a eccezione di Otello, che non verrà subito messo al corrente, saranno addolorati per la notizia. Intanto Franco tornerà dalla Nuova Zelanda e troverà la figlia Bianca molto scossa per la scomparsa di Teresa.

Più tardi per Otello arriverà il momento di affrontare il dolore per la tragica morte della moglie. A fare coraggio al vigile saranno gli amici e familiari che nel frattempo di prepareranno per dare l'ultimo saluto alla donna. Per Otello intanto si presenterà il momento di prendere un importante decisione.

Nel frattempo Marina farà fatica ad abituarsi all'idea che Lara farà parte della vita di Roberto. Rossella invece sarà addolorata per la morte di Teresa e cercherà conforto in Riccardo che sarà distratto dai problemi di lavoro. Giancarlo e Silvia invece saranno sempre più distanti. Il loro rapporto sembrerà sgretolarsi da un momento all'altro.