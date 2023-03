L'appuntamento con Uomini e donne è confermato nelle giornate del 13 e 14 marzo con la messa in onda di due nuove puntate che andranno a concludere la registrazione iniziata lo scorso venerdì pomeriggio su Canale 5.

Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che, dopo l'ampia pagina dedicata alle vicende di Gemma e del suo pretendente Silvio, al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Riccardo Guarnieri e quelle di Roberta Di Padua.

Novità anche per i protagonisti del trono classico: la tronista Lavinia inizierà a dubitare di Alessio Campoli.

Roberta spiazzata da Riccardo: anticipazioni Uomini e donne 13-14 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste il 13 e 14 marzo su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al percorso di Roberta.

La dama, infatti, sarà protagonista di un incontro con un nuovo cavaliere che, tuttavia, non riuscirà a conquistarla fino in fondo e in studio ammetterà di non voler andare avanti con la frequentazione.

Al tempo stesso, nel corso delle prossime puntate del talk show Mediaset, Roberta si ritroverà a fare i conti anche con una nuova proposta da parte di un suo ex.

Riccardo viene rifiutato: anticipazioni Uomini e donne 13-14 marzo

Trattasi di Riccardo Guarnieri che, dopo aver messo la parola fine alla sua ultima conoscenza con Gloria, ammetterà di essere disposto a riprendere in mano le redini del dialogo con Roberta.

Insomma, Riccardo si farà avanti speranzoso di poter riuscire ad avere una seconda chance da parte della dama napoletana che, tuttavia, preferirà non sbilanciarsi e soprattutto non concederà al cavaliere la possibilità di tornare a frequentarsi fuori dallo studio tv di Maria De Filippi.

Sempre per quanto riguarda il trono over, ci sarà spazio anche le novità legate al percorso della dama Desdemona, la quale sarà protagonista di un incontro con Giuseppe.

Le cose tra i due, però, non andranno nel verso sperato e la dama si prenderà le "colpe", ammettendo che in parte il problema è suo, dato che sente di avere un blocco per la sofferenza che ha avuto da una relazione del suo passato.

Lavinia dubita di Alessio Campoli: anticipazioni Uomini e donne 13-14 marzo

Spazio anche alle vicende di Lavinia: le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che la tronista farà i conti con il rifiuto da parte di Alessio Campoli.

Il corteggiatore, sebbene invitato in esterna dalla tronista, deciderà di non presenziare all'incontro e in tal modo nascerà una nuova lite in studio.

Lavinia, infatti, punterà il dito contro Alessio Campoli e sosterrà con questo suo modo di fare, ha acuito ancora di più i suoi dubbi. La tronista sospetta che Campoli non sia realmente interessato a lei e ad una possibile relazione fuori dallo studio tv.