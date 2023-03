L'appuntamento con Uomini e donne prosegue nel corso della giornata di giovedì 23 marzo con la messa in onda di una nuova puntata in programma come sempre alle 14:45 circa su Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per una nuova segnalazione che verrà riportata da Armando Incarnato, tale da scatenare il caos all'interno del parterre del trono over.

Novità legate anche alle vicende dei due nuovi tronisti di questa edizione: sia Nicole che Luca si ritroveranno al centro dell'attenzione.

Armando smaschera Paola: anticipazioni Uomini e donne 23 marzo

Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne del 23 marzo 2023 rivelano che ci sarà spazio per una amara segnalazione, che verrà riportata in studio da Armando, legata alla dama Paola.

Il cavaliere smaschererà le bugie della dama rivelando in studio che avrebbe preso in giro la redazione del talk show pomeridiano di Canale 5, dato che avrebbe chiesto a un agente di seguirla in questa avventura.

Una rivelazione che in trasmissione scatenerà il caos e accese polemiche tra i vari protagonisti del talk show di Maria De Filippi.

Quale sarà la reazione finale della conduttrice dopo la segnalazione di Armando? Verrà cacciata via dalla trasmissione oppure no?

Le anticipazioni di questo penultimo appuntamento settimanale con Uomini e donne rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Nicole.

Nicole alle prese con un nuovo pretendente: anticipazioni Uomini e donne

Per lei si presenterà in studio un nuovo pretendente che sembrerà intenzionato ad approfondire la frequentazione per cercare di far breccia nel cuore della tronista.

Tina scherzerà su questa new entry, dato che dalla presentazione del ragazzo sembrerà essere perfetto.

Non mancherà neppure una frecciatina da parte di Lavinia Mauro, alle prese con la fuga dallo studio di Alesso Corvino: anche alla tronista farà una battuta in studio, dicendole che anche per lei si era presentato un ragazzo che sembrava essere perfetto, ma poi alla fine è scappato via dallo studio.

Luca sotto accusa delle sue pretendenti: anticipazioni Uomini e donne 23 marzo

Occhi puntati anche su Luca Daffrè: le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e donne del 23 marzo rivelano che il tronista sarà impegnato con una nuova serie di esterne.

Il tronista avrà modo di approfondire la frequentazione con diverse ragazze scese in studio per poterlo conoscere meglio, ma a quanto pare potrebbe non lasciare il segno.

Le nuove pretendenti di Luca si lamenteranno del fatto che il tronista sarebbe a dir poco superficiale nei confronti delle ragazze, quasi come se non fosse interessato fino in fondo, e ciò sarebbe emerso in primis dalle domande che il tronista farà nel corso dell'esterna.