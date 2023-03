Tra le coppie che sono nate nel corso dell'ultima edizione di Uomini e donne trono over vi è quella composta da Antonella Perini e Luca Panont.

La loro storia d'amore è nata e cresciuta all'interno dello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, fino a quando non hanno di abbandonare insieme la trasmissione per viversi fuori dallo studio televisivo.

Da quel momento in poi i due non si sono più lasciati: come svelato da Lorenzo Pugnaloni sui social, la coppia del trono over è in attesa del loro primo figlio.

Prosegue la storia d'amore tra Antonella e Luca fuori da Uomini e donne over

La storia d'amore tra Antonella e Luca è stata una di quelle che ha tenuto banco nel corso dell'ultima edizione del talk show pomeridiano di Canale 5.

Dopo un passato da tronista, Antonella si è rimessa in gioco a distanza di un po' di anni dalla sua prima partecipazione come protagonista del trono over.

La dama aveva subito conquistato l'attenzione di Luca che, ritornato in studio a distanza di tre anni, aveva provato ad approfondire la frequentazione con Antonella, nonostante si stesse frequentando con Armando Incarnato.

Il retroscena su Antonella e Luca dopo Uomini e donne: la coppia aspetta un figlio

I due, dopo una serie di incontri fortunati, si sono resi conto di essere fatti per stare insieme, motivo per il quale hanno deciso di uscire di scena dal cast della trasmissione di Maria De Filippi per vivere la loro relazione al riparo da occhi indiscreti.

Da quel momento in poi l'amore tra Antonella e Luca è cresciuto sempre più e i due non si sono mai separati, tanto che in queste ore è arrivata una notizia del tutto inaspettata.

A distanza di un po' di mesi dalla loro uscita di scena dal cast di Uomini e donne, Antonella ha svelato a Lorenzo Pugnaloni di essere in dolce attesa del suo primo figlio.

Lorenzo Pugnaloni svela la gravidanza di Antonella di Uomini e donne over

"Tremo mentre lo scrivo, sono giorni che tentenno ma non posso non dirtelo", ha scritto Antonella nella conversazione diffusa sui social dal blogger che ha così dato l'annuncio della gravidanza dell'ex dama di Uomini e donne over, pubblicando anche lo scatto del test di gravidanza.

Insomma un grande amore quello tra i due ex protagonisti del trono over, che ormai sono pronti a vivere questo momento speciale insieme.

Dopo l'arrivo della bella notizia non si esclude che, nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne di questa stagione, Antonella e Luca possano rimettere piede nello studio della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi per annunciare anche in televisione la notizia della gravidanza.