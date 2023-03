A distanza di circa 24 ore dalla registrazione di U&D in cui ha fatto la scelta, Federico Nicotera è ancora sulla bocca di tutti. Sui social network, infatti, stanno circolando interessanti dettagli su quello che hanno fatto il tronista e Carola dopo l'uscita in coppia dal programma. Una persona che sostiene di lavorare nell'hotel che ha ospitato i neo piccioncini, ha raccontato che avrebbero chiesto lo spumante in camera e che entrambi avevano lo sguardo innamorato.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Lo scorso 7 marzo, Federico e Carola sono diventati una nuova coppia: le anticipazioni che sono trapelate dagli studi di U&D ieri pomeriggio, infatti, riguardano principalmente la scelta che il tronista ha fatto dopo mesi di dubbi e incertezze.

Nicotera ha preferito Carpanelli ad Alice Barisciani, confermando la sensazione che molti spettatori avevano su come sarebbe andato a finire il suo percorso.

Al termine delle riprese, poi, i neo piccioncini si sono defilati e non sono ancora tornati attivi sui social network (probabilmente lo faranno solo dopo la messa in onda su Canale 5 del loro fidanzamento).

A raccontare cosa è successo dopo l'uscita dei due dagli Elios, è stata una persona che sostiene di lavorare nell'albergo che li ha ospitati la notte scorsa.

Il racconto sulla prima notte dopo l'addio a U&D

Alla fine della registrazione di U&D del 7 marzo, Carola è stata la prima ad arrivare in albergo: la corteggiatrice aveva con sé l'orsacchiotto col quale Federico le ha comunicato che era la sua scelta.

Dopo circa un'ora, all'ingresso dello stesso hotel si è palesato anche Nicotera: secondo la persona che lo ha incontrato, il romano aveva lo sguardo sognante e non vedeva l'ora di raggiungere la neo fidanzata in camera.

I due, inoltre, si sono fatti portare una bottiglia di spumante per festeggiare il lieto fine che ha avuto la loro lunga e controversa frequentazione davanti alle telecamere.

Oggi, mercoledì 8 marzo, Carpanelli non si è fatta viva sui social network e i fan non aspettano altro che vedere la prima foto della coppia lontano dagli studi televisivi.

Come cambia la versione giovani di U&D

La scelta di Federico, dunque, dovrebbe andare in onda nella seconda metà di marzo: non sono tante le puntate registrate che devono ancora essere trasmesse in tv prima di quella in cui Nicotera si è fidanzato con Carola.

Per quanto riguarda l'altra corteggiatrice, Alice, si è saputo che ha reagito in maniera abbastanza composta al rifiuto: la ragazza ha detto di sapere da tempo che non sarebbe stata la scelta del tronista, al quale ha augurato un in bocca al lupo prima di uscire dallo studio con la voce rotta dall'emozione.

Il romano ha voluto omaggiare il cast del dating-show in modo diverso rispetto a come hanno fatto tutti quelli che l'hanno preceduto: anziché mazzi di fiori, infatti, Federico ha dato a Maria De Filippi, a Gianni e a Tina delle caramelle.

A partire dalla prossima registrazione di U&D, dunque, saranno solo tre i giovani che cercheranno l'amore seduti sulla poltrona rossa: i nuovi arrivati Luca Daffrè (per il quale hanno scritto oltre 300 ragazze) e Nicole Santinelli, e la "veterana" Lavinia Mauro.

A proposito della storica protagonista del Trono Classico, la sua decisione finale sembra ancora lontanissima: nel corso delle ultime riprese, infatti, la tronista ha informato i suoi corteggiatori di non essere pronta a scegliere.

Qualora la situazione non dovesse cambiare drasticamente da qui alle prossime settimane, è molto probabile che Lavinia concluda il suo percorso a ridosso del finale di stagione, ovvero a maggio.