Scoppia la polemica su Carola e Federico dopo la scelta finale a Uomini e donne. A distanza di un po' di settimane dal fatidico sì che si sono pronunciati nello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, i due volti giovani della trasmissione hanno avuto modo di vedersi pochissimo.

Carola e Federico non hanno mai trovato il tempo per stare insieme, complice la distanza geografica che li separa e dopo che ha la ragazza ha postato delle foto in discoteca senza il suo fidanzato, è scoppiato il putiferio in rete e sui social.

Carola e Federico 'separati' dopo la scelta finale a Uomini e donne

Nel dettaglio, la love story tra Carola e Federico prosegue dopo la scelta a Uomini e donne anche se, fino a questo momento, i due stanno portando avanti una relazione a distanza.

La coppia ha avuto modo di vedersi pochissime volte, così come hanno precisato anche loro sui social, dove promettono che presto trascorreranno del tempo assieme.

In queste ore Carola ha postato dei nuovi scatti e delle storie sul suo profilo ufficiale Instagram, in cui si mostra felice e spensierata in discoteca, assieme agli amici e senza il suo fidanzato.

Carola va in discoteca senza Federico e scoppia la polemica tra i fan di U&D

Scatti che hanno scatenato subito accese polemiche in rete, dove in tanti hanno puntato il dito contro la coppia nata nel talk show di Maria De Filippi.

Questa "separazione" della coppia dopo la scelta avvenuta a Uomini e donne, inizia a insospettire un po' i fan, molti dei quali dubitano su questo forte sentimento che vedrebbe protagonisti i due volti del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

"E questa sarebbe una scelta dettata dall'amore? Ma non fatemi ridere, questo è solo business", ha scritto un utente sui social polemico contro la nuova coppia nata a Uomini e donne.

"Ma non hanno voglia di stare insieme e vedersi? Ognuno continua a fare la propria vita", ha scritto un altro utente commentando la separazione tra i due giovani fidanzati.

'È solo business e soldi', i fan polemici contro Carola e Federico dopo Uomini e donne

"A me sembra solo una farsa, per business, soldi e popolarità", ha scritto ancora qualcun altro puntando il dito contro Carola e Federico.

"Dopo sette mesi di programma, dopo i vari "non ce la faccio più a stare qui dentro", penso che se due persone si vogliono e si amano riescano a trovare il modo e il tempo per vedersi e non stare lontani, specialmente all'inizio di una storia", ha scritto un altro utente scettico nei confronti della coppia.

"È chiaro che Carola e Federico stanno avendo una relazione adolescenziale a distanza. Entro l'estate si diranno addio", ha sentenziato ancora un altro fan della trasmissione di Maria De Filippi.