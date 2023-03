Sono passati pochi giorni da quando è stata trasmessa la "cacciata" di Desdemona da Uomini e Donne. La dama è stata invitata da Maria De Filippi a non tornare dopo una serie di segnalazioni che la volevano intenta a "sfruttare" lo show solo per visibilità e per motivi economici. A distanza di una settimana da quel momento, Balzano è riapparsa sui social network per definire "finte" la maggior parte delle relazioni che nascono all'interno degli studi Elios.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Maria De Filippi non ha apprezzato le cose poco carine che Desdemona ha detto di Uomini e donne in alcuni vocali (che Gianni Sperti ha ascoltato e riportato grazie alla segnalazione di Armando), per questo non l'ha riconfermata nel parterre nonostante le sue insistenze.

La dama ha cercato di giustificare il suo comportamento dicendo di essersi innamorata di Giuseppe, un cavaliere col quale è uscita per poche settimane e che vorrebbe diventasse il suo compagno a tutti gli effetti.

Da quando non partecipa più al dating-show di Canale 5, Balzano usa i social network per lanciare frecciatine oppure per chiarire quali saranno le sue prossime mosse: nei giorni scorsi, ad esempio, la donna ha fatto sapere che ha querelato Incarnato e l'opinionista Sperti per aver detto cose non vere sul suo conto, e quindi per averla messa in cattiva luce pubblicamente.

Un altro addio al cast di Uomini e Donne

Da quando è andata in onda la puntata in cui è stata "cacciata", Desdemona ha ricevuto critiche e attacchi: in risposta a chi non crede all'amore che dice di provare per Giuseppe, l'ormai ex dama di Uomini e Donne ha dedicato una Instagram Stories piuttosto pungente.

"Io so che il programma vi ha abituato a finte relazioni, ma vi dimostrerò che la nostra è vera", è questa la frecciatina che Balzano ha lanciato di recente sia ai suoi hater sia al format al quale ha partecipato per qualche mese.

Definendo "false" la maggior parte delle storie d'amore che sono nate all'interno degli studi Elios, è come se la protagonista del Trono Over mettesse in dubbio sia gli ex "colleghi" del parterre che chi lavora affinché questi rapporti possano sbocciare davanti alle telecamere.

L'ex spasimante di Tina lascia Uomini e Donne

Se Desdemona ha attaccato il programma e le persone che ci lavorano, un altro protagonista del Trono Over ha deciso di elogiarli in un'intervista con la quale ha anticipato il suo addio.

Ivan Di Stefano ha spiazzato tutto il pubblico annunciato di aver lasciato Uomini e Donne per iniziare a frequentare Gloria Nicoletti: i due si sono sentiti tramite messaggi per qualche giorno e poi, prima dell'ultima registrazione che c'è stata, lui ha parlato con la redazione per ufficializzare la sua uscita di scena.

L'ex corteggiatore di Tina Cipollari, dunque, ha deciso di abbandonare lo studio in modo definitivo per poter approfondire la conoscenza con l'ultima dama alla quale si è legato Riccardo Guarnieri.

"Se son rose fioriranno", ha chiosato l'imprenditore in merito alla relazione che ha intrapreso da pochissimo con la romana che per circa un anno è stata al centro delle dinamiche della versione senior della trasmissione.

Le prossime puntate che andranno in onda, invece, saranno incentrata su un'altra segnalazione: Armando racconterà dell'accordo che Paola avrebbe con un manager, ovvero con una persona che le suggerirebbe cosa fare e cosa dire per essere protagonista davanti alle telecamere. A differenza di Desdemona, però, la napoletana non sarà "cacciata" e potrà difendersi dagli attacchi di Incarnato e di chi non crede nella sua buonafede.