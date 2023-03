Tante novità arrivano dalle nuove puntate di Terra Amara in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato ambientato a Cukurova segnalano che Hunkar Yaman e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) riusciranno a riportare il sereno tra le loro famiglie. I due capofamiglia infatti convinceranno i rispettivi figli a suggellare una pace armata.

Terra amara, anticipazioni: Demir collabora con Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in televisione rivelano che Demir e Yilmaz stringeranno un armistizio.

Tutto inizierà quando tutta Cukurova crederà che il ricco imprenditore abbia ucciso Ercument. I residenti infatti sospetteranno che il giovane Yaman si sia sbarazzato di suo cugino, reo di aver usato violenza a Zuleyha. Pertanto, il figlio di Hunkar deciderà di collaborare con il rivale consapevole che è stato lui ad uccidere Ercument per difendere Gulten. Demir si metterà così in contatto con Emel, la sorella del defunto Ercüment: per parlare con il Pubblico Ministero e dirle che il fratello è stato assassinato per dei problemi di gioco, Emel pretenderà però di avere in cambio una bella somma di denaro, ovvero cinque milioni di lire turche.

Alla fine, Demir e Yilmaz decideranno di dare alla nuova arrivata i soldi per salvare la reputazione di Zuleyha e Gulten.

Hunkar e Fekeli spingono i rispettivi figli ad un armistizio

Nelle puntate turche di Terra amara, Hunkar (Vahide Percin) e Fekeli avranno un ruolo di primo piano. I due amanti appariranno stufi delle continue liti sorte in famiglia, per questo la coppia spingerà i rispettivi figli a fare pace per il bene di tutti. I due capofamiglia così si stringeranno la mano in segno di armistizio pur precisando che non potranno mai diventare amici a causa del loro passato.

Mujgan mette le sorti della famiglia in bilico

Mujgan (Melike İpek Yalova) sarà tuttavia protagonista di un'azione che potrebbe avere delle conseguenze drammatiche: la donna si troverà infatti a filmare un incontro clandestino tra Yilmaz e Züleyha provvedendo poi a spedirlo in formato anonimo a Demir insinuando così che tra gli ex sia iniziata una relazione extraconiugale.

Un video che, per il momento, Demir non vedrà a causa del proiettore rotto: appare comunque certo come prima o poi tutti i nodi dell'intricata vicenda verranno al pettine con buona pace di chi ha mosso i fili degli intrecci sperando in esiti diversi.