La nuova settimana di programmazione di Uomini e donne in onda dal 13 al 17 marzo 2023, vedrà la tanto attesa scelta del tronista Federico Nicotera. Non solo, ci sarà un nuovo colpo di scena al Trono Over, dove Roberta Di Padua rifiuterà Riccardo Guarnieri che, a sorpresa, si dirà disposto a riprovarci con lei. Peccato che la dama non sia disposta a concedergli una seconda chance.

Guarnieri vuole riprovarci con Roberta nelle nuove puntate di U&D

Le anticipazioni di Uomini e donne dal 13 al 17 marzo saranno ricche di colpi di scena. La settimana inizierà con il prosieguo della puntata trasmessa venerdì 10 marzo, terminata con Roberta Di Padua a centro studio.

La dama di Cassino racconterà di essere uscita con un cavaliere, ma con il quale non sarà scattato nulla. A sorpresa però si farà avanti Riccardo Guarnieri e lo farà dopo che Maria De Filippi manderà in onda un filmato realizzato dopo l'ultima registrazione. Qui si vedrà il cavaliere pugliese fare il ''provolone'' con Roberta. In puntata quindi, Guarnieri dirà a Roberta di essere disposto a riprovarci con lei. Va ricordato che i due qualche anno fa avevano avuto una storia, finirà però in malo modo.

Di Padua rifila un due di picche a Riccardo: puntate 13-17 marzo

Ecco che nel corso di queste nuove puntate di Uomini e donne, Roberta rifiuterà la proposta di Riccardo. Secondo la dama non avrebbe senso riprovarci visto che già non era andata bene in passato.

In buona sostanza, Di Padua rifilerà un bel due di picche all'ex. Ma non è tutto. Stando alle anticipazioni riguardanti la registrazione del 6 marzo, si sa che Di Padua discuterà nuovamente con la tronista Nicole. Succederà nel momento in cui Maria chiederà a Roberta con chi vorrà ballare. Lei farà capire di voler ballare con Andrea, il corteggiatore di Nicole.

L'uomo rifiuterà il ballo, ma la tronista si arrabbierà parecchio con la dama.

Nelle prossime puntate di Uomini e donne in onda la scelta di Federico

Nel corso di questa nuova settimana di programmazione ci sarà spazio anche per la messa in onda della scelta di Federico Nicotera, registrata martedì 7 marzo. Una scelta molto attesa, visto che sono sei mesi che il tronista ha iniziato il suo percorso a Uomini e donne.

Chi sceglierà tra Carola e Alice? Ebbene, le anticipazioni rivelano che l'ingegnere romano sceglierà Carola. Lo farà facendo entrare in studio dei peluche dove ci saranno scritte delle frasi, l'ultima delle quali dirà: "Sei la mia scelta". La bionda corteggiatrice risponderà sì e quindi, finalmente, i telespettatori vedranno la coppia ballare sotto la cascata di petali rossi. Nulla da fare per Alice che, ovviamente, sarà delusa. Con la voce rotta dal pianto, abbandonerà lo studio non prima di salutare Maria De Filippi e Federico.