Terra Amara è in onda su Canale 5 con la seconda stagione e il pubblico è già abituato a grandi colpi di scena, ma secondo le anticipazioni provenienti dalla Turchia nel corso delle puntate ci saranno dei momenti molto emozionanti che segneranno la fine per alcuni dei personaggi più amati e importanti. Hunkar, Demir, Yilmaz e Fekeli saranno tra i protagonisti che non avranno un lieto fine.

Terra Amara, anticipazioni: Hunkar assassinata

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalle puntate già trasmesse in Turchia e in Spagna raccontano che per Hunkar presto arriverà la fine.

Tutto avrà inizio quando Behice darà appuntamento alla signora Yaman che scoprirà la sua vera identità dopo averle ordinato di stare lontana da Fekeli. La zia di Mujgan si sentirà messa alle strette e non esiterà a pugnalarla. Hunkar crollerà a terra, sanguinante, e Behice riuscirà a fuggire senza lasciare traccia. Sarà Demir a troverà sua madre senza vita e per lui sarà un momento drammatico, ma la morte di Hunkar sconvolgerà anche tutti gli altri protagonisti, perché la donna è sempre stata un punto di riferimento per tutti loro.

Anticipaizoni puntate turche: l'addio straziante di Yilmaz

Tra i personaggi di Terra Amara che lasceranno per sempre la soap turca ci sarà anche Yilmaz, con una morte tragica e inaspettata che lascerà Zuleyha nella disperazione.

Dopo aver divorziato dai rispettivi partner e aver acquistato un terreno per costruire la loro casa, finalmente Yilmaz e la sua amata riusciranno a stare insieme, ma i loro piani saranno bruscamente interrotti da un tragico incidente, nonostante gli sforzi di Demir per salvare la vita al suo nemico. Con un ultimo saluto tramite il messaggio "Ti ho amato per tutta la vita", Yilmaz lascerà Zuleyha spezzata dal dolore, incapace di superare la sua morte anche se la sua vita poi andrà avanti.

Demir scomparirà per mesi prima di essere ritrovato senza vita

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia annunciano che anche Demir morirà. Dopo un assalto a villa Yaman, l'uomo scomparirà misteriosamente, lasciando Zuleyha in uno stato di profondo dolore. Nessuno riuscirà per mesi a sapere dove si trova; tutti saranno convinti che Demir sia riuscito a fuggire, ma in realtà gli uomini di Abdülkadir lo uccideranno lo stesso giorno dell'attacco al ranch.

Il corpo di Demir sarà nascosto in un frigorifero per mesi, prima che la polizia riesca a scoprirlo. Un altro dei protagonisti più amati della serie televisiva è senza dubbio Fekeli, ma anche per lui non ci sarà un lieto fine.

La tragica fine di Fekeli e Saniye

Il padrino di Yilmaz porterà avanti il sospetto che Hakan Gümüşoğlu sia implicato nella morte di Demir e si recherà ad İzmir per scoprire la verità. Lì l'uomo capirà che Mehmet era in realtà Hakan, ma prima di rivelarlo, deciderà di affrontare Abdülkadir, che gli aveva mentito. Purtroppo, appena lascerà l'ufficio di Abdülkadir, Keskin darà l'ordine di ucciderlo. I suoi uomini inietteranno un veleno letale nel suo corpo, e l'uomo morirà in quello che sembrerà essere un attacco di cuore.

Anche per Gulten e Saniye ci sarà unn finale tragico perché saranno coinvolte in un tragico incidente mentre cercheranno di sostituire una gomma dell'auto sulla strada. Le due donne saranno investite dall'auto guidata da Çolak, a tutta velocità. Saniye morirà sul colpo, mentre Gülten sarà portata in ospedale per le cure. Il funerale di Saniye lascerà un vuoto immenso nei cuori di Gaffur, Üzüm e Çetin.

Finale di Terra Amara: Zuleyha rimarrà sola

Per Zuleyha la felicità sembrerà un traguardo irraggiungibile, perché l'ultima morte di Terra Amara sarà quella di Hakan Gümüşoğlu, il nuovo marito della protagonista, con il quale, nonostante tutto, deciderà di essere felice. Betül si intrufolerà nella villa e sparerà per cercare di uccidere Zuleyha, ma Hakan farà da scudo darà la sua vita per salvare la donna che ama. Alla fine della soap opera, quindi, Zuleyha resterà da sola.