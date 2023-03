Nell'attesa che ripartano le registrazioni di Uomini e Donne il 18 e 19 marzo, i fan sono in attesa che venga trasmessa in tv una delle puntate più attese della stagione. Il blogger Pugnaloni ha usato i social network per confermare che la scelta di Federico andrà in onda tra giovedì e venerdì prossimo. Il tronista, dunque, sta per avere il via libera per mostrarsi in pubblico con la neo fidanzata Carola, che intanto si espone su Instagram e Tik Tok sempre da sola o in viaggio.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

A distanza di una settimana da quando è stata registrata, sta per andare in onda la puntata di Uomini e Donne dedicata alla scelta di uno dei tronisti più amati di quest'anno, Federico Nicotera.

Dando un'occhiata alle Instagram Stories che il blogger Lorenzo Pugnaloni ha postato il 14 marzo, si apprende il giorno in cui sarà ufficializzata l'uscita di scena del romano dal programma.

Il ragazzo che riporta le anticipazioni di tutte le registrazioni del dating-show, infatti, ha informato fan e curiosi del fatto che tra giovedì 16 e venerdì 17 marzo sarà trasmesso su Canale 5 il fidanzamento tra Federico e Carola.

Domani, mercoledì 15, l'appuntamento sarà incentrato su alcuni volti storici del Trono Over: prima di passare alla decisione finale dell'ingegnere aeronautico, infatti, Maria si è occupata di Gemma e Silvio, ma anche delle segnalazioni che sono arrivate alla redazione su Desdemona.

Il lieto fine a Uomini e Donne

Le anticipazioni che circolano in rete da una settimana, dunque, stanno per "concretizzarsi" su Canale 5 con la messa in onda di una delle prossime puntate di Uomini e donne: prima del weekend, i telespettatori assisteranno sicuramente alla scelta di Federico tra Alice e Carola.

Il tronista non ha disatteso le aspettative della maggior parte dei fan preferendo la bionda Carpanelli alla mora Barisciani: questa decisione, però, è stata presa dal romano dopo un percorso di oltre 6 mesi, costellato di dubbi e ripensamenti.

Finché non sarà trasmessa in televisione la registrazione in cui si sono scelti, i neo piccioncini non possono farsi vedere insieme né sui social network né in pubblico: il regolamento del dating-show, infatti, impone a tutti i suoi protagonisti di non spoilerare i contenuti delle puntate prima che vadano in onda sul piccolo schermo.

In questi giorni d'attesa, infatti, Carola ha usato Tik Tok per far sapere che Federico è contento ma non si è mai mostrata al suo fianco né in foto né in video che ha caricato sui suoi profili.

L'addio della coppia a Uomini e Donne

Federico e Carola, dunque, sono una coppia da una settimana esatta (la scelta è stata registrata martedì scorso, 7 marzo) e ancora nessuno li ha visti insieme pubblicamente. Dopo che sarà trasmessa in tv la puntata a loro dedicata, i piccioncini potranno iniziare a condividere sui social network tutti i contenuti che vorranno sul loro amore.

Anche Alice non si è ancora esposta sul web per commentare la delusione che ha vissuto quando ha scoperto che Nicotera le ha preferito la sua "antagonista".

La corteggiatrice, però, potrebbe consolarsi con la proposta di lavoro che Maria De Filippi le ha fatto un po' di tempo fa: quando ha scoperto che la giovane era stata licenziata a causa delle troppe assenze fatte per partecipare al suo dating-show, la presentatrice Mediaset le ha offerto un posto nella redazione.

A cercare l'amore nel Trono Classico, dunque, sono rimasti in tre: Lavinia Mauro è sempre più indecisa tra Alessio Campoli e Alessio Corvino, Nicole Santinelli sta iniziando a costruire qualcosa di interessante con Andrea, Luca Daffré è in "alto mare" perché è appena arrivato.