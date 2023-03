Le nuove registrazioni di Uomini e donne si preannunciano attesissime dai fan di Lavinia Mauri, curiosi di scoprire come si evolverà la situazione della tronista all'interno dello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

In queste settimane, infatti, ne sono successe di tutti i colori: prima le sfuriate di Alessio Campoli, dopodiché l'uscita di scena di Alessio Corvino, che ha deciso di abbandonare lo studio e di non presentarsi all'ultima registrazione del talk show.

Sta di fatto che, nel corso delle riprese che si terranno il 25 e 26 marzo, per la tronista arriverà il momento della resa dei conti finale.

La resa dei conti per Lavinia nelle nuove registrazioni di Uomini e donne

Nel dettaglio, le ultime puntate di Uomini e donne sono state caratterizzate dalla dura presa di posizione di Alessio Corvino che, sentendosi messo in discussione dalla tronista, ha scelto di uscire di scena e abbandonare la trasmissione, rifiutandosi anche di presentare all'ultima registrazione.

Un duro colpo per Lavinia che, seppur in lacrime e fortemente dispiaciuta, ha ammesso che questa volta non sarà lei a fare il primo passo e non si metterà più in gioco per cercare di riconquistare il cuore di Alessio.

Insomma, la situazione per la tronista romana non sembra essere affatto delle migliori e nel corso delle nuove registrazioni di questa stagione, per lei arriverà il momento della resa dei conti.

Alessio Corvino non torna da Lavinia nelle nuove registrazioni di Uomini e donne?

Lavinia scoprirà qual è stata la decisione finale del giovane corteggiatore casertano: accetterà di tornare in studio e quindi riprendere in mano le redini di questo percorso, oppure no?

I dubbi su Alessio non mancano dato che, prima della sua uscita di scena dallo studio di Uomini e donne, il corteggiatore era stato messi nei guai da Gianni Sperti con una cocente segnalazione.

Il ragazzo, infatti, era stato beccato a una festa dove pare ci fosse anche la sua ex fidanzata: una segnalazione che non era passata inosservata, al punto che in studio la stessa Lavinia aveva ammesso di avere molti dubbi sul conto di Corvino, nonostante fossero giunti a un passo dalla scelta finale.

Alessio Corvino rifila un 'no' a Lavinia a Uomini e donne?

Ebbene, nel corso delle nuove registrazioni di Uomini e donne potrebbe esserci il colpo di scena inaspettato. Non si esclude, infatti, che Alessio Corvino possa decidere di rifilare un bel "no" alla tronista e confermare la sua uscita di scena dalla trasmissione di Maria De Filippi.

Il motivo di questa scelta potrebbe essere dettato anche dall'ex fidanzata di Corvino dato che, numerosi fan social del talk show di Canale 5, continuano a sospettare che tra il ragazzo possa essere ancora preso dalla sua vecchia fiamma.