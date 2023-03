Nei prossimi episodi di Un posto al sole, in onda dal 13 al 17 marzo, Viola svelerà a Eugenio di provare qualcosa per Damiano. La donna, preoccupata per il poliziotto, si sfogherà con suo marito, ma la reazione di quest'ultimo non sarà quella che lei si sarebbe aspettata.

Otello, devastato dalla morte di Teresa, deciderà di tornare da solo a Indica, ma i suoi amici faranno di tutto per fargli cambiare idea.

Lara continuerà a usare il piccolo Tommaso per manipolare Roberto, ma quest'ultimo prenderà una decisione spiazzante. Nel frattempo Serena si sentirà in imbarazzo con Marina.

Micaela aiuterà Manuela a riconquistare Niko, tuttavia non tutto andrà come previsto.

Nicotera reagisce in modo inaspettato di fronte alla confessione di Viola

Non ci sono buone notizie per i sostenitori di Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano). Nelle prossime puntate Damiano (Luigi Miele) rischierà la vita durante una delicata operazione di polizia e questo metterà fortemente in apprensione l'insegnante Bruni.

Viola, preoccupata di non poter più rivedere il suo ex agente di scorta, si lascerà andare a una confessione con suo marito. La donna rivelerà così a Nicotera di essere innamorata di Damiano, tuttavia la reazione del magistrato sarà sconcertante. L'uomo accetterà la situazione e si farà da parte?

O reagirà male? Nell'attesa di scoprirlo c'è la conferma che Renda sarà molto presente nelle prossime puntate, a riprova che non morirà nello scontro armato dei prossimi giorni.

Nel frattempo Giulia (Marina Tagliaferri) e Angela (Claudia Ruffo) avranno l'opportunità di approfondire la conoscenza di Rosa (Daniela Ioia). Le due scopriranno così che il suo comportamento, apparentemente ostile è solo il risultato delle difficoltà che ha dovuto affrontare nella vita fino ad ora.

Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 marzo: Otello pronto all'addio

Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno addolorati dalla decisione di Otello (Lucio Allocca) di partire. Testa deciderà infatti di tornare da solo a Indica in modo da poter elaborare il lutto per la perdita di Teresa. I suoi amici però faranno di tutto per convincerlo a restare a Napoli.

Silvia si riavvicinerà sempre più a Michele, mentre la sua relazione con Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi) sembrerà oramai essersi conclusa

Un posto al sole, trame 13-17 marzo: Lara vuole dividere Roberto e Marina

Lara (Chiara Conti) continuerà a usare il piccolo Tommaso per seminare discordia tra Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e sua moglie. La presenza costante di Martinelli e il bambino nella sua vita, porterà Roberto a prendere una decisione spiazzante. Nel frattempo Serena (Miriam Candurro) si sentirà profondamente a disagio nei confronti di Marina (Nina Soldano).

Manuela (Gina Amarante) non riuscirà a togliersi Niko (Luca Turco) dalla testa e, per questo motivo, Micaela giungerà in suo soccorso. Quest'ultima infatti organizzerà un appuntamento al buio per far riavvicinare i due ma purtroppo i risultati non saranno quelli sperati.