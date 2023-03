La figura di Behice diventerà centrale nelle prossime puntate di Terra Amara: valutando eccessivo il comportamento della nipote sempre più fuori controllo non esiterà a scagliarsi contro Mujgan. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, la dottoressa, dopo aver saputo che Yilmaz è il padre biologico di Adnan, non riuscirà a trattenere la sua gelosia nei confronti di Zuleyha e in più di un'occasione le inveirà contro. Behice inviterà la nipote a ragionare perché, a suo modo di vedere, con questo comportamento non sta facendo altro che spingere il marito tra le braccia della Altun.

L'astio di Mujgan nei confronti di Zuleyha

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla figura di Behice. Seguendo la storyline della seguitissima soap turca, sapendo che il padre di Adnan è suo marito, Mujgan non sopporterà più la presenza né di Zuleyha che di suo figlio. L'astio della dottoressa contro la sua nemica aumenterà a dismisura quando le due donne partoriranno nello stesso giorno, ma il figlio di Mujgan avrà bisogno di molte cure visto che nascerà prematuro. La dottoressa accuserà anche Yilmaz e lo terrà lontano dal piccolino, accusandolo di essere stato con Altun mentre lei aveva bisogno della sua presenza.

Gli scontri tra Mujgan e Zuleyha saranno molteplici ma il più duro si verificherà quando la dottoressa vedrà Altun mentre sta provando ad allattare suo figlio.

In realtà, la moglie di Demir avrà solo l'intento di sfamare Kerem Ali in assenza della madre ma quest'ultima la caccerà fuori di casa e le intimerà di non farsi più vedere. Behice proverà a far calmare la nipote che, per tutta risposta, in un momento di rabbia, le rivelerà che Yilmaz è il padre di Adnan.

Behice si schiera dalla parte di Zuleyha

Mujgan non darà retta a Behice ma piuttosto si recherà direttamente da Demir e lo informerà del fatto che Zuleyha ha tentato di allattare suo figlio. Yaman andrà su tutte le furie e avrà l'ennesimo scontro con la moglie che metterà in guardia: se si avvicinerà di nuovo a Yilmaz, lui la punirà.

Altun cercherà di chiarire la sua posizione, affermando che l'unico intento era quello di sfamare Kerem Ali e Behice crederà a quest'ultima.

Infatti, Behice arriverà allo scontro con la nipote, invitandola in modo diretto a non comportarsi in maniera ossessiva nei confronti di Zuleyha, visto che, a suo parere, l'unica cosa che otterrà sarà proprio quella di avvicinare i due ex. La dottoressa darà retta ai consigli della zia o andrà dritta per la sua strada e arriverà ad altri scontri con la sua nemica? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.