Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Un posto al sole, interpretata fra gli altri da Luisa Amatucci (Silvia), Germano Bellavia (Guido), Antonella Prisco (Mariella), Ilenia Lazzarin (Viola), Patrizio Rispo (Raffaele) e Maurizio Aiello (Alberto). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 20 al 24 marzo 2023, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui problemi economici di Silvia, sul prestito che Otello chiederà a Renato, sulla vicinanza di Alberto con Diana, sui problemi di coppia di Marina e Roberto e sulla decisione di Eugenio di separarsi da Viola.

Silvia vuole vendere la casa di Teresa

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Silvia si sentirà oppressa dagli enormi problemi del Vulcano e cercherà un modo per tirar fuori la sua attività dalla crisi economica in cui è piombata. Non sapendo come far fronte ai debiti accumulati, la donna mediterà di vendere la casa di Teresa a Indica. I problemi da affrontare porteranno un forte nervosismo nella vita di Silvia. Saputo ciò, Otello deciderà di provare a chiedere un prestito ad un amico prima di rinunciare alla sua casa di famiglia. Per questo motivo, si rivolgerà a Renato che, non sapendo cosa fare, chiederà aiuto a Raffaele. Più tardi, Poggi rimarrà ammirato dall'efficienza con cui Rosa riesce ad occuparsi della Terrazza e dell'appartamento di Niko.

Nel frattempo, Alberto si avvicinerà sempre di più all'architetto che si sta occupando delle ristrutturazioni dello studio. La vicinanza con quest'ultima porterà Palladini a volersi riaffermare nel campo degli affari e della seduzione. La complicità fra Alberto e Diana continuerà a crescere, mentre Niko inizierà a nutrire dei dubbi sui costi della ristrutturazione.

Eugenio decide di lasciare Viola

Marina sarà sempre più infastidita dall'intromissione di Lara nella sua vita coniugale. Roberto se ne renderà conto e le proporrà di andare al Circolo per distrarla. I tentativi fatti da Ferri, però, risulteranno inutili perché la signora Giordano continuerà ad essere insofferente ad ogni provocazione della rivale.

La situazione venutasi a creare farà allontanare Marina da Roberto con grande soddisfazione di Lara. Bice farà preoccupare Mariella, parlandole delle uscite serali di Guido e Michele. Per questo motivo, la donna chiederà a Guido di organizzare insieme le vacanze estive senza, però, ottenere i risultati sperati. Viola si renderà conto della sintonia che si è venuta a creare fra Eugenio e Lucia e ne sarà gelosa. Sempre più confusa sui suoi sentimenti, la donna chiederà altro tempo al marito che si rifiuterà di concedergliene. Più tardi, Eugenio invierà alla moglie i documenti per la separazione. Recatasi da Raffaele ed Ornella, la coppia cercherà di fingere che non sia successo nulla per il bene di Antonio.

Samuel e Micaela riusciranno a convincere Manuela a bere qualcosa. Le cose, però, non andranno come previsto e Serena sarà costretta a rimediare.