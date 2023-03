Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Terra Amara, interpretata fra gli altri da Hilal Altinbilek (Zuleyha), Murat Unalmis (Demir), Ugur Gunes (Yilmaz), Vahide Percin (Hunkar) e Melike Ipek Yalova (Mujgan). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 20 al 25 marzo 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ritorno di Gaffur e Saniye alla villa, sulle discussioni fra Demir e Hunkar, sull'intossicazione dei cavalli della tenuta, sul tentativo di fuga di Yilmaz e Zuleyha e sulla gravidanza di Mujgan.

Zuleyha vuole fuggire con l'amato

Le anticipazioni di Terra amara ci segnalano che Gulten sarà molto triste per l'assenza della sua famiglia e chiederà a Zuleyha di intercedere per loro con Demir. Così sarà e Gaffur e Saniye faranno ritorno alla villa. I due troveranno la signora Hunkar molto arrabbiata con il figlio per non averla avvisata della sua scelta. Un uomo andrà a trovare Demir al lavoro e gli consegnerà la borsa di Sermin contenente un biglietto aereo per la Francia e i soldi avuti da Hunkar. Saputo ciò, l'uomo affronterà la madre e discuterà con lei per aver corrotto la testimone. La lite fra i due verrà interrotta dalla convocazione di Demir dal procuratore che lo informerà del ritrovamento della pistola con cui è stato ucciso Cengaver.

Non avendo trovato le sue impronte sull'arma, tutte le accuse su di lui sono cadute. La notizia farà preoccupare molto Hatip, mentre lascerà molto perplesso Yilmaz. Mujgan soffrirà per il comportamento del marito e chiederà invano spiegazioni a Fekeli.

Demir litiga con la madre

Yilmaz e Zuleyha pianificheranno la loro fuga grazie all'aiuto di Gulten.

Approfittando del caos che si è venuto a creare nel corso di una cena a casa Yaman, Zuleyha fuggirà recandosi al punto stabilito in cui attenderà Yilmaz. Prima di fuggire, quest'ultimo andrà in ospedale da Mujgan per informarla della sua decisione ma sarà costretto a cambiare idea quando Mujgan rivelerà a Yilmaz di essere incinta.

Dopo aver atteso invano, Zuleyha farà ritorno alla villa e chiederà a Gulten di indagare su ciò che è successo. Le ricerche di quest'ultima si riveleranno inutili. Mujgan ed Yilmaz annunceranno a zia Behice e Fekeli di essere in attesa di un bambino. Poco dopo, Yilmaz inventerà una scusa e si recherà alla villa, nell'attesa (vana) dell'arrivo di Zuleyha. Nel frattempo, i cavalli della tenuta Yaman verranno colpiti da un'epidemia di antrace e Demir accuserà la madre di non essere stata capace di gestire la tenuta. Dopo aver deciso di andarsene da Adana, Sermin si recherà in banca e scoprirà che il suo conto è stato bloccato dal tribunale.

Sahine si rifiuterà di parlare con Gaffur, accusandolo di aver chiesto a Zuleyha di averli fatti tornare alla villa.

Yilmaz spiegherà a quest'ultima di non essere fuggito perché Mujgan è incinta. A quel punto, Zuleyha si rifiuterà di parlare con Yilmaz e se ne andrà con l'intenzione di non rivederlo mai più. Behice inizierà a provare un interesse per Fekeli. I notabili saranno costretti ad incontrarsi per festeggiare al Circolo il nuovo governatore.