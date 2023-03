A distanza di circa sette mesi dalla morte dell'attrice di Carmen Scivittaro, gli sceneggiatori di Un posto al sole hanno deciso di omaggiare il personaggio interpretato da lei per oltre venti anni, dandole un degno epilogo.

Nella puntata, andata in onda lunedì 6 marzo, è stata infatti annunciata la morte di Teresa Diacono. Ma in quale modo è stata messa in scena la sua dipartita dal momento che l'attrice non poteva essere presente? A seguire verrà analizzato l'episodio per scoprire cosa è accaduto.

Un posto al sole: Teresa è morta

C'era grande attesa, tra i fan, per la puntata di questa sera.

Da tempo infatti girava la voce che gli autori avrebbero fatto morire Teresa, come la sua interprete, in un parallelismo perfetto con la realtà. C'era però anche gran timore per quello che sarebbe andato in onda. Il rischio di fare retorica e cercare la lacrima facile era molto forte.

Del resto far morire un personaggio non è mai semplice, ma quando la finzione si mescola con la realtà l'impresa diventa ancora più ardua. Va detto che però gli sceneggiatori sono riusciti a mettere in scena la morte di Teresa in modo molto delicato. Nessun eccesso nella narrazione ma solo una rappresentazione cruda e realistica di quello che accade quando una persona cara ci lascia.

Un episodio speciale dedicato a Carmen Scivittaro

La puntata si è aperta con una scritta che ha avvisato gli spettatori che l'intero episodio sarebbe stato dedicato a Carmen Scivittaro. La prima sequenza ha mostrato Otello (Lucio Allocca) confuso e sotto shock mentre gli altri facevano domande su Teresa. L'ex vigile ha poi avuto un malore e ha perso i sensi.

Testa è stato poi portato in ospedale da Rossella e Riccardo, mentre Silvia e Michele sono corsi a Indica. La concitazione del momento è stata esaltata con un uso più frenetico della telecamera, che ha ha abbandonato le classiche inquadrature rassicuranti per seguire i protagonisti in modo volutamente confusionario.

Il dolore di Otello

La scena si è poi spostata in ospedale, dove gli spettatori hanno scoperto che Otello ha avuto una crisi ipertensiva dovuta al crollo emotivo, tuttavia le sue condizioni non erano preoccupanti. Questa però sarà l'ultima buona notizia che avranno gli spettatori. Da questo punto in poi, infatti, la narrazione accompagnerà lo spettatore verso la notizia che tutti già conoscono. Dopo poco viene svelato che Teresa è morta. Gli spettatori hanno potuto vivere il dolore attraverso Michele, Silvia e Rossella, ma la scena più triste è stata sicuramente quella finale.

Considerate le sue condizioni di salute, Otello non è stato ancora avvisato della morte della sua compagna di vita. L'ex vigile ha parlato con i suoi amici Raffaele e Renato di essere pentito di aver litigato con Teresa.

La puntata si è chiusa mostrandolo, visibilmente commosso per l'accaduto, ma ancora ignaro del destino di Teresa. Una puntata molto commovente che è riuscita a pieno nel suo intento di omaggiare Carmen Scivittaro. Inoltre il retrogusto amaro è stato accentuato dalla consapevolezza che l'attrice è realmente scomparsa.