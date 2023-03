Tante novità arrivano dalle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 3 al 7 aprile in prima visione su Rai 3. Le trame della soap opera svelano che Marina Giordano partirà per Londra. Samuel, Diego e Nunzio, invece, temeranno di perdere il proprio posto di lavoro.

Un posto al sole, anticipazioni 3-7 aprile: Marina decide di tornare a Londra

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 3 a venerdì 7 aprile in televisione rivelano che Marina deciderà di tornare a Londra non riuscendo più a sopportare l'invadenza di Lara nel suo matrimonio.

Qui, la donna incontrerà una persona di sua vecchia conoscenza. Roberto, invece, rimarrà a Napoli per stare vicino alla Martinelli preoccupata per il piccolo Tommaso. L'imprenditore così si allontanerà sempre di più da Marina.

Angela, invece, riceverà una proposta di lavoro fuori Napoli. Ma la donna preferirà non informare subito Franco dopo averlo visto preso da altro. Samuel apparirà sempre più diviso tra Speranza e Micaela. Il giovane così cercherà aiuto in Nunzio per mettere fine ai suoi dubbi.

Samuel e Diego temono di essere licenziati dal Caffè Vulcano

Nelle puntate 3-7 aprile di Upas, Silvia deciderà di accettare a suo malgrado la proposta di Alberto. Pertanto, la donna informerà tutti i dipendenti del Caffè Vulcano della novità.

Nunzio, Samuel e Diego temeranno di essere licenziati da un momento all'altro. Rossella, invece, farà una scoperta capace di risollevare le sorti del locale di sua madre.

Roberto inizierà ad avere dei rimorsi di coscienza nei confronti di Marina, dopo essersi avvicinato pericolosamente a Lara. Diego e Nunzio, intanto, crederanno che sia stato Alberto a pubblicare cattive recensioni sul Caffè Vulcano.

Pertanto, i due ragazzi organizzeranno un piano per scoprire la verità e salvare il loro posto di lavoro.

Filippo prende una scelta difficile

Allo stesso tempo, Roberto apparirà convinto di riuscire a ritrovare la serenità con Marina. Tuttavia, la Giordano non troverà più il coraggio di fidarsi del marito. Silvia e Alberto si recheranno dal notaio per stipulare un contratto.

In questo modo, Palladini riceverà il 50% del Caffè Vulcano. Nel contempo, i dipendenti dell'attività azzarderanno una mossa alternativa per far cambiare idea alla madre di Rossella.

Filippo sarà costretto a prendere una scelta molto difficile, mentre Renato accetterà che qualcuno lo aiuti a rimettere in ordine la propria abitazione. Franco, invece, crederà davvero di perdere il posto di lavoro. Angela metterà in forse la sua partenza per il nord. Infine Silvia vorrà vederci chiaro prima di mettere la firma sul contratto, tanto avere un confronto diretto con Nunzio e Diego.