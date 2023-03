Colpo di scena in arrivo nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5 e che riguarderà due personaggi ancora sconosciuti al pubblico italiano. Trattasi di Sevda, l'amante di Adnan Yaman, e Ümit, primario dell'ospedale nonché breve flirt di Demir Yaman. Sevda scoprirà che Ümit è la figlia, quella che ha abbandonato in giovane età.

Sevda chiede a Ümit di stare lontana da Demir

Sevda si stancherà dell'atteggiamento di Ümit: più volte l'ha avvertita di stare lontano dalla famiglia Yaman, soprattutto da Demir, ma lei ha continuato ad avere una relazione clandestina con lui, anzi ha fatto anche di peggio: si è presentata a Villa Yaman come se niente fosse e con un atteggiamento ostile.

Sevda ha capito le sue intenzioni, per questo ha avvertito Züleyha dicendole di stare molto attenta a Ümit.

Viste le vicissitudini Sevda si presenterà in ospedale da Ümit: sarà stufa di vedere la ragazza che insegue Demir e cerca di mandare in rovina la famiglia Yaman, così le dirà di stargli lontano. Ümit, però, non cederà alle minacce di Sevda.

Ümit decisa a stare con Demir

Ümit sarà determinata a proseguire per la sua strada, ma Sevda l'accuserà di voler separare Demir da Züleyha. Ümit rigetterà le accuse al mittente: "Tu sai perfettamente come distruggere una famiglia, visto che sei solo l'amante di Adnan Yaman. Io e te siamo uguali, solo che non te ne sei ancora accorta".

Sevda non accetterà questo modo di fare presuntuoso e arrogante, così le darà uno schiaffo.

Il battibecco verrà interrotto dall'arrivo di Müjgan, ma a quanto pare Ümit vorrebbe dire a Sevda qualcosa di importante.

Sevda scopre che Ümit è sua figlia

Nelle prossime puntate verrà alla luce il vero rapporto tra Ümit e Sevda. Quest'ultima intercetterà una busta contenente delle fotografie che ritraggono Demir e Ümit in atteggiamenti compromettenti.

Non esisterà a chiedere delle spiegazioni alla ragazza, rimproverandola per il suo ennesimo tentativo di mettere la fine al matrimonio tra Demir e Züleyha.

Ümit le risponderà: "Faccio questo perché sono proprio come te". Una risposta che non piacerà a Sevda, ma che capirà solo quando Ümit le mostrerà una foto che ritrae una Sevda molto più giovane e con in braccio una bambina.

Quella bimba è Ümit e questo sta a significare che Sevda è sua madre.

Sevda sviene dallo shock

Ümit le racconterà che sa che l'ha abbandonata per andare da Adnan Yaman. "Che razza di madre sei", le dirà Ümit tra le lacrime, ma Sevda faticherà ad assimilare la notizia e non proferirà parola.

La ragazza la incolperà per tutto il dolore che le ha causato e Sevda dallo shock perderà i sensi, cadendo a terra. Un duro colpo per la donna, che dovrà ricostruire da zero il rapporto con la figlia.