Continuano ad andare in onda su Rai 3 gli appuntamenti con Un posto al sole. Tanti i colpi di scena in arrivo per la fiction. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 aprile rivelano che Marina sarà sempre più sofferente a causa di Lara. La donna deciderà così di partire alla volta di Londra per schiarirsi le idee. Proprio a Londra, Marina avrà un incontro con una vecchia conoscenza. Silvia sarà sempre più convinta di accettare la proposta di Alberto riguardo al Vulcano e si preparerà a comunicarlo ai suoi dipendenti. Quest'ultimi nutriranno invece seri dubbi sulla decisione di Graziani.

Spoiler Un posto al sole, nuove puntate: Angela riceve una proposta di lavoro

Angela riceverà una proposta di lavoro allettante fuori Napoli, ma non lo rivelerà subito a Franco. Quest'ultimo sarà indaffarato con altre questioni e Angela vorrà attendere prima di affrontare il discorso con lui. Con il passare del tempo, però, la donna sembrerà intenta a voler rinunciare al progetto che la terrebbe lontano dalla sua città per un periodo di tempo. Franco vivrà momenti di panico, realizzando per la prima volta che potrebbe perdere il suo lavoro.

Ferri e Lara si ritroveranno molto vicini dopo la partenza di Marina. Roberto aiuterà Lara con il piccolo Tommaso e questo farà si che le distanze tra i due sia sempre minore.

Ferri inizierà a sentirsi molto in colpa nei confronti di Giordano. La donna farà rientro da Londra, ma non troverà ancora il coraggio di lasciarsi tutto alle spalle. Roberto sarà invece convinto di poter ritrovare l'armonia perdura con Marina.

Nunzio, Samuel e Diego temono di poter perdere il posto

Silvia crederà che accettare la proposta di Alberto per il Vulcano sia l'unica soluzione plausibile.

La donna si preparerà così a incontrare il notaio per cedere il 50% della sua attività a Palladini. Samuel, Diego e Nunzio temeranno di poter perdere il lavoro, e saranno inoltre convinti che sia stato proprio Alberto a diffondere la campagna diffamatoria contro il Caffè Vulcano e tenteranno una mossa disperata per convincere Silvia a optare per una mossa alternativa.

Filippo dovrà fare i conti con un ricordo molto doloroso, che lo metterà davanti a una scelta importante. Renato accetterà l'idea di dover chiedere aiuto per fare ordine in casa. L'uomo presterà attenzione a Giulia affinché non scopra niente. Grazie all'aiuto di Rosa, Renato riuscirà a mettere in ordine tutta la casa.

Samuel verrà avvolto da grossi dubbi, in quanto non saprà se continuare la sua vita tranquilla, ma monotona con Speranza oppure dare una possibilità a Micaela e alla sue proposte folli.