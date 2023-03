Domenica 5 marzo su Canale 5 Antonino Spinalbese ha rilasciato un'intervista a Verissimo: tra i vari argomenti toccati nel salotto di Silvia Toffanin, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha parlato del rapporto con l'ex compagna Belen Rodriguez e di un'eventuale relazione con Ginevra Lamborghini, quest'ultima conosciuta nella casa di Cinecittà.

Il rapporto attuale con Belen

Silvia Toffanin ha chiesto ad Antonino in quale rapporto si trovi con Belen Rodriguez. Il 28enne campano ha precisato di essere legato alla sua ex solo ed esclusivamente per la bambina: "Siamo troppo innamorati di nostra figlia per comportarci in maniera sbagliata".

Secondo l'ex gieffino è molto probabile che in futuro i rapporti con la conduttrice argentina migliorino ulteriormente.

In merito alla rottura con Belen, Spinalbese ha riferito che le cose non hanno funzionato a causa della "troppa velocità". Infatti Antonino ha dichiarato: "Rifarei tutto, solo che avevamo un rapporto stupendo in due momenti estremamente diversi della nostra vita".

Ad ogni modo, l'ex gieffino non ha nascosto la delusione per la fine dell'amore con Rodriguez: "Ero molto innamorato, altrimenti mai avrei fatto una figlia".

GF Vip 7: Rodriguez non ha mai messo un veto alla partecipazione di Antonino

Silvia Toffanin ha chiesto ad Antonino Spinalbese se fossero veri i rumor relativi ad un presunto veto di Belen Rodriguez sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

L'imprenditore ha spiegato che da parte della sua ex non c'è mai stata una netta opposizione e che lui si è limitato ad avvisarla che avrebbe fatto parte del cast del programma.

Spinalbese ha poi aggiunto che la showgirl temeva che la figlia potesse soffrire per il distacco dal papà: "Questo le fa onore". Tuttavia, non ha nascosto che vi era il rischio che al GF Vip 7 sarebbero potuti emergere degli equivoci sulla sua storia d'amore con Belen: "Questo è un mondo delicato dove parole e discorsi possono essere fraintesi".

Inoltre ha aggiunto: "I ricordi brutti li tengo per me sulla madre di mia figlia, non avrebbe senso divulgarli".

Infine Antonino si è complimentato con Belen perché, dopo l'eliminazione dal Reality Show, ha trovato sua figlia educata in una maniera impeccabile.

Cosa succederà con Ginevra Lamborghini?

Prima di lasciare lo studio di Verissimo, Antonino Spinalbese ha fatto chiarezza su Ginevra Lamborghini.

Il 28enne ha ammesso di essere rimasto colpito dalla bellezza dell'ex coinquilina, sottolineando che adesso intende capire se, oltre all'estetica, ci possono essere le basi per costruire una relazione duratura.

Al momento Antonino si è detto non ancora innamorato, ma comunque non ha escluso a priori che Ginevra possa essere la donna giusta per lui. Infine ha rivelato che non ha intenzione di avere altri figli perché non vuole distogliere le sue attenzioni dalla primogenita.