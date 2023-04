Federico Dainese, ex tronista di questa edizione di Uomini e donne, torna a parlare pubblicamente alcuni mesi dopo la fine della sua esperienza in televisione e non risparmia una frecciatina nei confronti di Federico Nicotera e Carola.

In particolare Dainese ha fatto sapere di aver perso le tracce del suo amico Nicotera da quando c'è stata la scelta finale in televisione e non ha escluso che il motivo potrebbe essere legato proprio alla sua nuova compagna.

La verità di Federico Dainese dopo Uomini e donne: 'Federico Nicotera è sparito'

Nel dettaglio, a distanza di un po' di mesi dal suo addio al trono della trasmissione di Maria De Filippi, Federico Dainese ha rotto il silenzio, intervistato in esclusiva da Blasting News, dove tra le altre cose ha parlato anche di Federico e Carola.

L'ex tronista ha svelato di non aver più notizie del suo ex compagno di avventura Nicotera, svelando che avrebbe fatto perdere le sue tracce dopo il sì finale con la bella corteggiatrice.

"Da quando è uscito dal programma ha smesso di farsi sentire ed è sparito", ha dichiarato Dainese parlando di Federico, rivelando che prima aveva modo di sentirlo abbastanza spesso.

'A Carola piacciono molto i social', la frecciatina di Federico Dainese sulla fidanzata di Nicotera

"Ci sono tante fanpage che dicono che io "odiavo Carola". Siccome a lei piacciono molto i social, forse ascoltando queste fanpage avrà detto a Federico di non vedermi più", ha ipotizzato l'ex tronista di Uomini e donne.

"Ci sono rimasto veramente male", ha aggiunto ancora Federico Dainese senza nascondere la sua amarezza per questa sparizione da parte di Nicotera, che dal giorno della scelta avrebbe smesso di farsi sentire.

Prosegue la love story tra Carola e Federico dopo Uomini e donne

Quale sarà la reazione di Federico e Carola dopo le parole dell'ex tronista di Uomini e donne? La nuova coppia nata nel salotto televisivo di Maria De Filippi deciderà di replicare alle sue parole oppure no? È questa la domanda che si pongono i fan della coppia, curiosi a questo punto di vedere la relazione dell'ex tronista Nicotera e della sua attuale compagna.

Intanto, i due, a distanza di poche settimane dalla fatidica registrazione della scelta finale in studio, hanno scelto di andare a convivere e in un certo modo abbreviare i tempi, spiazzando così anche i detrattori che avevano messo in discussione il loro sentimento, tanto da credere che sarebbero durati pochissime settimane insieme fuori dal programma.