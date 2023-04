Benedetta Vari è diventata una professionista di Amici dopo essere stata esclusa dal serale: è stata Maria De Filippi a offrire un lavoro alla ragazza per permettere a Mattia Zenzola di esibirsi in coppia nello stile latinoamericano, quello che rappresenta nella scuola. Da qualche settimana, però, la giovane ha commesso un paio di scivoloni che potrebbero compromettere la sua permanenza nel programma: oltre sparlare di alcuni compagni, la romana ha indispettito Simone Nolasco durante le prove di un tango.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

I fan del talent-show sono rimasti spiazzati dal cambio di atteggiamento che una loro "beniamina" sembra aver avuto nelle ultime settimane: i daytime di Amici hanno mostrato che Benedetta ha sparlato di Isobel e Mattia, con annesse reazioni deluse di entrambi i destinatari delle pungenti critiche.

La produzione, anziché proteggere la ballerina e mantenere un clima sereno tra i ragazzi, ha deciso di mostrare tutto quello che Vari ha detto alle spalle dei compagni, "smascherandola" per due volte nel giro di pochi giorni.

Zenzola è stato apostrofato con parole come "tonto, tamarro, invisibile", mentre la giovane australiana come una persona che darebbe fastidio in casetta provando troppe volte le coreografie in orari sbagliati.

Tutti e due gli allievi si sono messi a piangere nello scoprire cosa Benedetta pensa davvero di loro, ma hanno voluto perdonarla e accettare le scuse che lei ha prontamente fatto dopo essersi resa conto della brutta figura.

Il rimprovero del danzatore di Amici

Anche gli spettatori di Amici non hanno gradito i recenti comportamenti della latinista, anche perché è arrivata a dire cose alle spalle di persone che la reputavano una vera amica (soprattutto Mattia, col quale balla in coppia al serale).

La goccia che potrebbe aver fatto traboccare il vaso, però, è la "denuncia" che Simone Nolasco ha fatto dopo aver assistito ad una serie di strani atteggiamenti di Benedetta. Il professionista del talent, infatti, ha informato la produzione del diverso modo col quale la giovane si sarebbe approcciata a un tango che doveva eseguire sia con Isobel che con Mattia: se col suo partner di scena è sempre stata comprensiva e ben disposta, è con l'australiana che la ragazza si sarebbe mostrata ostile e non propensa al dialogo.

"Con lei eri sempre alterata e rigida. In studio mi guardavi infastidita e mi dicevi che non ti ascoltava, è vero o no?", ha commentato Simone in un recente daytime.

La possibile scelta di Amici

In seguito alla "segnalazione" che ha fatto il professionista Nolasco, la produzione di Amici ha deciso di annullare il "guanto di sfida" che vedeva contrapposti Mattia e Isobel sul tango.

A Benedetta che ha cercato di giustificarsi dicendo che non è vero che avrebbe ostacolato la compagna di classe durante le prove, ha risposto Maria De Filippi sottolineando che è stata costretta a cancellare quell'esibizione perché nessuno potesse pensare che vengono fatti dei favoritismi.

Sia la padrona di casa che Simone sono apparsi "indispettiti" dai recenti comportamenti della romana, soprattutto perché hanno ostacolato il loro lavoro all'interno della scuola: la prima ha dovuto rinunciare a una prova del settimo serale, il secondo ha avuto difficoltà nell'insegnare.

Gli scivoloni che la latinista ha commesso nell'ultima settimana, dunque, potrebbero costarle caro: in rete, infatti, c'è chi ipotizza che l'esperienza di Vari come professionista del talent possa terminare a breve e che quindi non dovrebbe essere confermata nella prossima edizione.

Il 27 aprile, intanto, è stata registrata la settima puntata e alcune indiscrezioni sostengono che il nuovo eliminato di Amici sarebbe il cantante Cricca: dopo aver vinto tre spareggi consecutivi, il giovane si sarebbe arreso davanti ad Aaron e avrebbe abbandonato la scuola a un passo dalla semifinale.