Cosa succederà nelle ultime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5? Come finisce l'appuntamento con la soap opera turca? Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Zuleyha, la quale si ritroverà a dover fare i conti con l'ennesimo dramma che stravolgerà per sempre la sua vita.

La donna, infatti, andrà incontro ad un triste e fatale destino che la metterà a durissima prova, costringendola a ritrovarsi vedova e sola.

La morte di Demir sconvolge Zuleyha: come finisce Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni su come finisce Terra amara rivelano che per prima cosa verrà fatta chiarezza sulla morte di Demir, la quale sarà per lungo tempo avvolta nel mistero assoluto.

Dell'uomo si perderanno le tracce in maniera del tutto improvvisa e, nel corso delle puntate finali della quarta e ultima stagione, si scoprirà che è stato assassinato.

Il corpo senza vita verrà ritrovato all'interno di una cella frigorifera: un duro colpo per Zuleyha, la quale si ritroverà a dover affrontare l'ennesimo lutto che segnerà per sempre la sua esistenza.

Il nuovo amore di Zuleyha nelle ultime puntate di Terra amara

Intanto, però, la donna proverà ad andare avanti e a riprendere in mano le redini della sua vita, cercando di lasciarsi dietro tutti questi eventi funesti e dolorosi che hanno segnato la sua esistenza.

Le anticipazioni sulle ultime puntate di Terra amara in onda su Canale 5, rivelano che Zuleyha volterà pagina assieme al ricco Hakan, il quale sarà in grado di rubarle il cuore.

Un amore che nascerà in maniera turbolenta, dato che all'inizio Zuleyha farà grande fatica a fidarsi del nuovo imprenditore arrivato a Cukurova e non nasconderà i suoi dubbi.

Alla fine, però, l'amore riuscirà ad avere la meglio e la donna potrà finalmente riprendere in mano le redini della sua vita sentimentale.

Zuleyha resta vedova e sola: anticipazioni Terra amara ultime puntate

Le anticipazioni sulle puntate conclusive di Terra Amara previste su Canale 5 nel 2024, rivelano che i due decideranno di unirsi in matrimonio e diventare una coppia a tutti gli effetti, pronti anche a mettere su famiglia insieme.

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto: i due innamorati si diranno pronti ad iniziare questo nuovo cammino, ma non sanno che presto dovranno fare i conti con l'ennesima sciagura che si abbatterà sulla loro vita.

Sì, perché proprio nel finale di sempre della soap, Hakan verrà brutalmente ucciso con un colpo di arma da fuoco che in realtà era destino alla sua amata.

Gli assassini si metteranno in fuga e, a quel punto, Zuleyha si ritroverà vedova e sola: un finale amaro per la donna che, a quel punto, deciderà di chiudere per sempre con l'amore.

Il successo di Terra amara su Canale 5: la soap sbaraglia la concorrenza

Calerà così il sipario sulla fortunatissima soap opera turca che, in questo primo anno di messa in onda su Canale 5, ha saputo conquistare il gradimento del pubblico italiano.

Gli ascolti stanno premiando Terra amara: la media ascolti viaggia sulla soglia dei tre milioni di spettatori al giorno, con punte del 26% di share.

Numeri che permettono alla soap opera turca di vincere a mani basse la gara ascolti del pomeriggio, battendo la prima parte del talk show Oggi è un altro giorno, fermo ad una media del 12-13% di share su Rai 1 contro la fortunatissima soap.

Ottimi numeri anche per le puntate speciali del weekend che, tutte le settimane, arrivando a sfiorare anche il 27% di share nella fascia pomeridiana, assicurando a Verissimo una partenza con boom di ascolti.