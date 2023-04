Cosa è successo dietro le quinte di Amici 22 per quanto riguarda la lite tra Maria De Filippi e Raimondo Todaro? In una delle ultime puntate del serale del talent show di Canale 5, c'è stato spazio per uno scontro accesissimo tra la conduttrice e il prof della trasmissione, che tuttavia non è stata trasmessa in televisione.

Gli spettatori che hanno partecipato alla registrazione di quella puntata hanno subito sottolineato il fatto che la scena fosse stata tagliata e, stando ai retroscena riportati dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti, il motivo sarebbe legato alle scelte fatte da Mediaset nell'ultimo periodo.

Il retroscena sulla lite tagliata tra De Filippi e Todaro al serale di Amici 22

Nel dettaglio, Maria De Filippi si è ritrovata ai ferri corti con Raimondo Todaro durante la registrazione di una delle ultime puntate del talent show.

Il motivo? La padrona di casa di Amici 22 non ha gradito la presa di posizione del prof di ballo nei confronti di Angelina che, secondo lui, sarebbe la trionfatrice "annunciata" di questa edizione.

Parole che hanno indispettito la padrona di casa del talent show che avrebbe perso le staffe nei confronti del prof, salvo poi tagliare la scena dalla messa in onda televisiva.

'Direttive imposte dall'alto', la verità sulla lite De Filippi-Todaro tagliata ad Amici 22

Ma per quale motivo, la lite tra Todaro e De Filippi è stata cancellata in fase di montaggio?

È questa la domanda che ancora oggi si pongono i tantissimi fan e spettatori del talent show e, a fare un po' di chiarezza sull'accaduto, ci ha pensato il settimanale "Nuovo Tv".

"Voci di corridoio dicono che Maria si sarebbe resa conto che i continui battibecchi di cui è protagonista Todaro rischiano di stancare il pubblico e danneggiare la trasmissione", si legge sulla rivista.

"Senza contare le direttive imposte dall'alto: stile sobrio, toni mai sopra le righe, niente urla e insulti. La nuova linea editoriale indicata da Pier Silvio Berlusconi, ha l'obiettivo di combattere la deriva trash dei programmi delle sue reti", fa sapere ancora il settimanale.

Mediaset cambia linea editoriale: le regole valide anche per Amici 22

Insomma, la scena sarebbe stata tagliata anche per le per direttive imposte dai vertici Mediaset nel corso dell'ultimo periodo: una nuova linea editoriale entrata in vigore già durante la messa in onda dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, quando Pier Silvio Berlusconi chiede agli autori e al padrone di casa Alfonso Signorini, di frenare la deriva trash.

E, di conseguenza, gli spettatori e appassionati del talent show, non hanno potuto assistere alla messa in onda televisiva di questo infuocato scontro verbale tra De Filippi e Todaro ad Amici 22.