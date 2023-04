Sono passati più di due giorni dalla messa in onda del 4° serale di Amici 22, ma in rete ancora si parla di quello che gli addetti ai lavori hanno censurato della serata. Chi ha assistito alla registrazione della puntata che poi è stata trasmessa in tv sabato 8 aprile, ha raccontato che nel montaggio è stata eliminata la lite tra Todaro e vari membri del cast. Maria, in particolare, ha rimproverato l'insegnante per aver sminuito alcuni allievi ed elogiato eccessivamente Angelina, mettendola a disagio.

Aggiornamenti sulle riprese di Amici

I fan non hanno reagito bene alla notizia che dalla quarta puntata del serale è stato rimosso un momento fondamentale, infatti è stata tagliata la scena della lite che Raimondo ha avuto con mezzo cast.

Le anticipazioni dell'appuntamento di Amici che è andato in onda sabato 8/04, infatti, parlavano di una discussione lunghissima tra il professore di ballo, i giudici, gli altri docenti, gli allievi e la padrona di casa.

Pur di difendere i suoi ragazzi dallo spareggio eliminatorio, infatti, Todaro ha puntato il dito contro chiunque, soprattutto contro chi ha scelto di mandare al ballottaggio Angelina e non gli altri due componenti del team Cuccarini-Emanuel Lo.

Questo scontro che è andato avanti per oltre 30 minuti (non a caso le riprese del 6 aprile sono durate più del solito), ma gli spettatori di Canale 5 non l'hanno mai visto.

Cosa è accaduto negli studi di Amici

Mentre su Canale 5 veniva trasmessa la quarta puntata del serale, il pubblico si è accorto di una "mancanza": tra la terza manche e lo spareggio della serata, infatti, c'è stata una lunga litigata che in tv non è mai stata mostrata.

Chi era agli studi Elios il giorno in cui è stato registrato il 4° appuntamento con il talent-show, racconta che gli addetti ai lavori hanno cancellato più di mezz'ora di discussione: in fase di montaggio, dunque, è stata rimosso l'intero faccia a faccia che Raimondo ha avuto con colleghi, giudici e conduttrice.

Sui social network, però, stanno circolando le parole che i protagonisti di questo scontro si sono detti quel pomeriggio, un vivace botta e risposta che chi lavora ad Amici ha preferito censurare a tutela di tutti, ragazzi in primis.

"Arrivati a questo punto penso che siano tutti bravissimi, ma Angelina è una fuoriclasse", ha sbottato Todaro dopo aver saputo che il ballottaggio sarebbe stato tra i "suoi" Alessio e Mattia e la figlia di Mango.

"Qui c'è gente più scarsa e so già che stasera saluto uno dei miei", ha proseguito il docente di ballo nel discorso che gli autori hanno deciso di non mandare in onda.

La replica della presentatrice di Amici

Zerbi ha risposto alle accuse dicendo che ha mandato a rischio Angelina e non Cricca per strategia, ma Todaro non si è placato e ha continuato ad inveire contro colleghi e giudici.

Nel sentire Raimondo portare avanti il discorso secondo il quale la cantante sarebbe di un livello superiore rispetto agli altri allievi, Maria ha preso parola e gli ha chiesto con tono provocatorio: "Lei vince? E dalle la coppa se pensi questo".

"Noi che ci stiamo a fare qui?", ha detto ancora la conduttrice di Amici all'insegnante che per oltre mezz'ora ha provato a smascherare le votazioni non proprio corrette sia della giuria che degli altri docenti della scuola.

Alla padrona di casa non è piaciuta la differenza che il prof di ballo ha fatto tra la figlia di Mango e tutti gli altri ragazzi della scuola, una distinzione che ha messo a disagio soprattutto la ragazza che è passata come "la prima della classe" agli occhi di chi era in studio il giorno della registrazione della quarta puntata del serale.