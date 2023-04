Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato creato da Bea Schmidt raccontano che Paul, tormentato dalla morte della piccola Manuela, troverà una foto che ritrae la bimba e d'un tratto si ricorderà di essere stato lui a ucciderla.

Lindbergh, quindi, si confronterà con la nonna Anna in merito a tale tragedia, così l'anziana signora gli dirà che all'epoca avrebbe voluto prendersi la colpa dell'accaduto. Il direttore amministrativo, scosso dalla scoperta, non vedrà altra soluzione che mettere in secondo piano gli impegni legati all'hotel e fuggire nel bosco per accasarsi in una baita.

Cornelia, invece, mette al corrente Valentina che suo padre Robert e Ariane stanno intrattenendo una relazione, sperando che la giovane Saalfeld faccia aprire gli occhi al genitore. Conscia di ciò, Kalenberg proverà a tenere legato a sé il figlio di Werner, quindi farà credere allo stesso di aspettare un bimbo da lui.

Paul fuggirà nel bosco dopo aver scoperto di aver ucciso Manuela

Gli spoiler di Tempesta d'amore evidenziano che Paul, dopo aver scoperto che Manuela von Thalheim ha perso la vita per colpa di un pirata della strada, ha iniziato a dover fare i conti con dei frequenti attacchi di panico nonché dei flashback inerenti la sua età infantile.

Lindbergh, come spiacevole conseguenza, si renderà conto che qualche pressante ombra del suo passato sta per tornare in maniera veemente .

Voglioso di mettere le mani sulla verità, l'ex fitness trainer proverà in diversi modi a far riaffiorare i ricordi, finché non troverà una vecchia foto che ritrae proprio la piccola Manuela, scatto che permetterà all'uomo di rimembrare tutto.

Paul ricorderà di essere il pirata della strada che aveva investito la sorella di Henning, così parlerà subito con la nonna Anna.

Quest'ultima gli dirà che all'epoca dei fatti avrebbe voluto assumersi ogni responsabilità in merito, ma non poté farlo perché se fosse andata in galera lui e Alicia sarebbero rimasti soli al mondo.

Inizialmente il direttore amministrativo vorrà confessare l'accaduto ma, consapevole delle critiche condizioni di salute della nonna, desisterà e opterà per allontanarsi dal lussuoso hotel per fuggire nel bosco rifugiandosi in una baita, non prima di aver lasciato una nota scritta a Constanze.

Ariane farà credere a Robert di aspettare un bimbo da lui

I sentimenti di Cornelia nei riguardi di Robert sembreranno covare sotto la cenere, così la madre di Benni proverà a far naufragare la coppia formata da Ariane e il suo ex fidanzato mettendo al corrente Valentina dei rischi che sta attraversando il genitore stando accanto alla dark lady.

Kalenberg, nel tentativo di tenere ancora più legato a sé Robert, deciderà di dire una grossa menzogna allo stesso, inventandosi di essere incinta di lui.