Chi saranno i prossimi tronisti di Uomini e donne che arriveranno in studio nel corso della stagione 2023/2024? L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi si avvia verso le fasi finali di questa edizione e, intanto, si pensa già a quelli che potrebbero essere i nuovi volti in gioco da settembre.

Tra i nomi che sono emersi in queste ore, spicca quello di Alice Barisciani, nota al pubblico per la sua partecipazione di quest'anno al programma come corteggiatrice di Federico Nicotera.

Alice Barisciani in lizza come nuova tronista di Uomini e donne 2023/2024

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la prossima edizione di Uomini e donne rivelano che la trasmissione tornerà in onda come di consueto a partire da metà settembre su Canale 5.

Le riprese cominceranno verso fine agosto e, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare l'anima gemella in studio.

Tra i possibili candidati al trono figura il nome di Alice Barisciani, la quale dopo il rifiuto di Federico Nicotera alla scelta finale, ad oggi sembra essere una delle troniste in pole position.

Alessio Campoli interviene sulla possibilità di approdare sul trono di Uomini e donne

E poi ancora, un altro nome venuto fuori in queste settimane come candidato tronista della prossima edizione di Uomini e donne, è quello di Alessio Campoli, reduce dalla fine della sua esperienza in trasmissione come corteggiatore di Lavinia Mauro.

In questo caso, però, il pretendente è intervenuto sulle voci che circolano sul suo conto ed ha fatto sapere che in questo momento non sarebbe una sua priorità portare avanti il percorso a Uomini e donne nelle vesti di tronista.

Insomma, il sogno di Alessio non sarebbe quello di approdare sul trono della trasmissione di Maria De Filippi ma non ha nascosto che nel caso in cui la proposta dovesse essergli fatta, potrebbe prenderla in considerazione e quindi valutare anche la possibilità di viversi questa nuova esperienza nello studio del talk show Mediaset.

Maria De Filippi impegnata con la nuova edizione di Temptation Island 2023

Cosa succederà a questo punto? La redazione del programma di Maria De Filippi terrà in considerazione l'ipotesi Alessio Campoli oppure per il prossimo settembre deciderà di puntare su nomi esclusivi ed inediti? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Intanto, però, durante la stagione estiva, Maria De Filippi sarà impegnata anche con la preparazione di un altro programma: trattasi di Temptation Island, il reality show delle tentazioni che tornerà in onda in prime time dopo lo stop della passata stagione.