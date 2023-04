Le discussioni sono state al centro della quarta registrazione del serale di Amici: le anticipazioni fanno sapere che a scontrarsi davanti alle telecamere sono stati i professori, i giudici, gli allievi e anche Maria De Filippi.

In particolare Raimondo Todaro è stato al centro di una lunga lite con Michele Bravi e con i colleghi, il tutto per difendere Mattia e Alessio dall'eliminazione della serata. A dispiacersi per l'uscita di uno dei ballerini, è stata soprattutto Benedetta Vari.

Aggiornamenti sulle ultime riprese di Amici

Anche questa settimana, le anticipazioni hanno lasciato i fan senza parole: al ballottaggio della quarta puntata di Amici, infatti, sono finiti Mattia e Alessio, entrambi del team Arisa-Todaro.

Prima di arrivare allo spareggio eliminatorio, le squadre si sono confrontate in tre diverse manche: la prima è stata vinta da Cuccarini-Emanuel Lo col punteggio di 2-1.

I ragazzi di Lorella, poi, si sono sfidati con quelli di Alessandra e Rudy ma hanno perso: la giuria esterna ha spiazzato il pubblico presente mandando a rischio Angelina.

Giuseppe Giofré ha spiegato di non aver salvato la cantante per cercare di mantenere una certa equità tra i ballerini e i cantanti del cast, ma le sue parole hanno fatto arrabbiare parecchio Raimondo.

Tensione negli studi di Amici

Mentre in studio erano in corso la seconda e la terza manche, dunque, Raimondo ha iniziato a discutere con i presenti per difendere i ragazzi della sua squadra.

In particolare Todaro ha litigato con Michele Bravi per circa mezz'ora, dopodiché si è scontrato anche con Zerbi, con gli allievi avversari e con la presentatrice.

Maria De Filippi ha rimproverato il professore di danze latinoamericane, dicendogli che con il suo discorso stava sminuendo il talento di Maddalena e al contempo stava facendo passare Angelina come la prima della classe, cosa che lei non sopporta affatto.

Questo diverbio è andato avanti a lungo ma non ha impedito ai "TodArisa" di perdere anche la terza partita della serata: allo spareggio finale, dunque, sono andati due ballerini di Raimondo e la cantante di Lorella.

I tre protagonisti del ballottaggio eliminatorio della quarta puntata si sono esibiti davanti alla giuria, e poco dopo hanno scoperto chi era il primo di loro a salvarsi e a rientrare in gara.

Un addio ad Amici

I giudici hanno salvato Angelina, "condannando" all'eliminazione i due ballerini del team Arisa-Todaro.

Mentre Alessio e Mattia si sfidavano sul palco, il pubblico in studio ha notato le copiose lacrime che Benedetta stava versando all'idea che uno dei due avrebbe lasciato il programma da lì a breve. La ragazza ha spiegato di essere affezionata ad entrambi gli allievi, per questo piangeva al pensiero di doverne salutare uno (tecnicamente se ad essere eliminato sarà Zenzola, anche la latinista Vari dovrebbe tornare a casa perché è stata assunta per esibirsi in coppia con lui).

I momenti di tensione non sono mancanti neppure tra i prof di canto: Arisa ha commentato piccata il fatto che Cricca verrebbe schierato soltanto in duetto con Angelina, e questo ha fatto storcere il naso a Lorella.

Tra le due è nata una discussione sul giovane talento del team Cuccarini, secondo tanti sopravvalutato e meno meritevole di altri di essere ancora in gara.

La maestra Celentano, invece, ha deliziato i presenti accettando di ballare con Giuseppe Giofré per fargli sentire meno la mancanza del palcoscenico.

Per quanto riguarda gli ospiti, Annalisa è tornata per presentare il suo nuovo singolo dal titolo "Mon amour", mentre Alessandro Siani ha divertito i fan con un monologo.