Questo giovedì 13 aprile è stata registrata la puntata del serale di Amici che il pubblico potrà vedere su Canale 5 sabato 15 aprile. I primi spoiler che arrivati dagli studi Elios a fine riprese riguardano gli allievi che sono andati al ballottaggio per l'unica eliminazione della serata.

A rischiare il posto al termine del quinto appuntamento con il talent-show, dunque, sono Federica e Ramon: il verdetto dello spareggio tra i due sarà svelato da Maria De Filippi in casetta.

Aggiornamenti sul nuovo appuntamento con Amici

Dopo aver saputo che la finale di Amici si terrà domenica 14 maggio in diretta su Canale 5 (la rete ha spostato di un giorno l'ultima puntata del talent per evitare lo scontro con l'Eurovision Song Contest il 13 maggio), i fan sono tornati ad occuparsi di quello che è successo nelle scorse ore negli studi Elios.

Giovedì 13 aprile, infatti, Maria De Filippi ha condotto la quinta puntata serale del suo format, quella che sarà trasmessa in tv tra due giorni esatti. Chi ha assistito alle riprese di questo pomeriggio, dunque, sta iniziando a raccontare cosa è accaduto in scena tra i 9 allievi rimasti in gara: le squadre si sono confrontate in tre diverse manche e la giuria ha emesso importanti verdetti sull'unica eliminazione prevista per l'appuntamento odierno.

Alla fine di ogni partita, infatti, un talento del team sconfitto è andato al ballottaggio: conclusa la competizione tra i gruppi capitanati dai prof, tre titolari sono stati protagonisti dello spareggio.

Chi è in bilico nel cast di Amici

I ragazzi si sono confrontati anche sui "guanti di sfida" che i professori hanno lanciato durante la settimana: Maddalena e Isobel, ad esempio, hanno dovuto preparare due diverse coreografie per dimostrare di essere danzatrici sensuali.

Per quanto riguarda il canto, invece, Wax si è rifiutato di fare una prova richiesta da Arisa (scrivere delle barre sul brano "Ti voglio bene" di Vasco Rossi) e ha anche detto "no" al duetto che Lorella Cuccarini voleva facesse con Federica in una sfida contro Angelina e Cricca.

Insomma, l'allievo ha puntato i piedi e ha convinto la sua insegnante a esonerarlo dalle esibizioni nelle quali non si sentiva "comodo": in totale, dunque, il titolare della scuola ha rispedito al mittente ben due guanti di sfida previsti per la quinta puntata del serale di Amici.

I nomi di chi potrebbe lasciare Amici

A un mese dalla finalissima, dunque, i giudici sono stati chiamati a scegliere gli 8 alunni da promuovere al sesto appuntamento serale: a fine registrazione, infatti, la commissione esterna si è ritrovata a dover salvare un talento dall'eliminazione.

Il ballottaggio che il pubblico vedrà su Canale 5 sabato 15 aprile, ha avuto come protagonisti Ramon e Federica: i due ragazzi hanno eseguito alcuni loro "cavalli di battaglia" sul palco, dopodiché hanno salutato la gente presente in studio e sono rientrati in casetta.

Come prevede il meccanismo del prime-time da un paio d'anni, infatti, il nome di chi deve abbandonare il programma viene comunicato solo al termine delle riprese e lontano dagli Elios: questo "stratagemma" è stato pensato dagli addetti ai lavori per evitare che trapelino troppe anticipazioni prima che la puntata venga trasmessa in tv.

Il verdetto dei giudici Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré su questo spareggio, dunque, sarà svelato tra poco più di 48 ore e a farlo sarà Maria De Filippi in collegamento con l'abitazione che ospita gli allievi dallo scorso settembre.

Fino ad oggi, comunque, sono stati eliminati due cantanti e quattro ballerini: le recenti uscite di Samu e Alessio, in particolare, hanno creato un certo malcontento tra i fan.