Quando mancano solo 24 ore alla registrazione della quinta puntata del serale di Amici, in rete è stata divulgata la data in cui si concluderà la ventiduesima edizione. Visto che il 13 maggio è prevista la finale dell'Eurovision Song Contest, l'ultimo appuntamento con il talent-show di Maria De Filippi è stato spostato al giorno dopo: il pubblico, dunque, potrà scegliere il vincitore di quest'anno con un televoto che sarà aperto in diretta domenica 14/05.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Nell'attesa che trapelino le anticipazioni della puntata di Amici di sabato 15 aprile (che sarà registrata giovedì 13), i fan hanno scoperto quando terminerà questa appassionante edizione del format condotto da Maria De Filippi.

Chi pensava che l'ultimo appuntamento sarebbe andato in onda sempre al sabato sera, si sbagliava: Publitalia ha appena confermato lo spostamento del programma Mediaset alla domenica esclusivamente per la finalissima.

Anziché il 13, Amici si concluderà il 14 maggio: tra poco più di un mese, dunque, i telespettatori potranno scegliere l'allievo migliore di quest'anno, quello che si è distinto per merito o nella categoria canto o in quella ballo.

Chi è favorito per la vittoria di Amici

Un altro dettaglio che è emerso in queste ore sull'ultima puntata di Amici, riguarda il meccanismo: esattamente come è accaduto gli anni scorsi, anche il 14 maggio la finalissima sarà in diretta.

L'ottava registrazione (che coinciderà con la semifinale), dunque, sarà l'ultima di quest'anno: tra un mese, infatti, Maria De Filippi sarà al timone dell'unico appuntamento live con il suo talent-show, quello che nel 2023 ha tagliato il traguardo dei suoi primi 22 anni di messa in onda su Canale 5.

Stando a quello che sostengono i sondaggi e i bookmakers, a vincere quest'edizione dovrebbe essere Angelina Mango: la cantante del team Cuccarini-Emanuel Lo è la favorita dalla vigilia e si riconferma tale settimana dopo settimana.

Poche chance di vittoria, infatti, sembrano averle gli altri 8 allievi ancora in gara: per il canto non ci sarebbe competizione, mentre per il ballo Isobel dovrebbe battere i compagni e aggiudicarsi il premio di categoria.

Una nuova eliminazione in arrivo ad Amici

La notizia dello spostamento della finale di Amici dal 13 al 14 maggio (molto probabilmente per evitare lo scontro diretto con l'Eurovision Song Contest, in onda su Rai Uno col commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi), dunque, è arrivata a circa 24 ore dalla diffusione in rete di nuove interessanti anticipazioni.

Giovedì 13 aprile sarà registrato il 5° appuntamento serale e in serata trapeleranno gli spoiler di tutto quello che accadrà in studio, a partire dai nomi degli allievi che andranno allo spareggio per l'eliminazione.

Dopo NDG, Megan, Gianmarco, Piccolo G, Samu e Alessio, infatti, un altro talento sta per lasciare la scuola definitivamente e a sceglierlo saranno i tre giudici esterni.

I fan pensano che a rischiare maggiormente il posto sarebbero Federica, Wax, Cricca e Ramon: dopo aver visto uscire ben 4 ballerini, però, è più probabile che il prossimo a dire addio al programma sia un cantante.

A proposito dei ragazzi che sono ancora in gara, il daytime del 12 aprile di Amici è stato incentrato su Wax e sul "no" che ha detto ad Arisa: il giovane si è rifiutato di preparare un "guanto di sfida" che la sua prof aveva lanciato ad Angelina per mettere in risalto le sue qualità di autore.

Dopo aver vissuto giorni di profonda crisi, il titolare ha chiesto ed ottenuto il ritiro di questa prova dalla lista di quelle che animeranno la quinta puntata.