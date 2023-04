Proseguono gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 17 al 21 aprile rivelano che Matilde sarà sempre più interessata a scoprire la verità sull'incendio in fabbrica. Tancredi sarà molto preoccupato e chiederà a Vittorio di non supportare la moglie nella ricerca della verità. Intanto Roberto noterà che tra Marco e Gemma c'è ancora una forte sintonia. Marco sospetterà che il figlio di Veronica sia il suo e non di Landi.

Trame Il Paradiso delle signore: Vittorio chiedere a Maria di diventare la nuova stilista

Marcello scoprirà che Adelaide gli ha raccontato delle menzogne e si sfogherà con Salvatore. Barbieri sembrerà non trovare pace e Ludovica cercherà di rincuorarlo. La scomparsa della contessa metterà sull'attenti anche Umberto. Il commendatore deciderà di mettersi sulle tracce di Adelaide, ma la cosa non piacerà affatto alla fidanzata.

Dopo l'addio di Flora come stilista al Paradiso, Conti penserà che Maria sia la più adatta a prendere il suo posto e gliene parlerà. Allo stesso tempo, però, il fidanzato Vito vorrebbe trasferirsi in Australia, dove ha sede la sua azienda. Il contabile non saprà come dirglielo.

Puglisi deciderà di accettare la proposta di Conti e penserà di chiedere aiuto a Matilde. Proprio quando Lamantia sarà deciso a parlare delle sue intenzioni con Maria, quest'ultima lo prenderà in contropiede raccontandogli di aver accettato l'incarico da stilista in atelier.

Marco rivela a Gemma di non voler partecipare alle nozze

Gli inviti alle nozze di Gemma e Roberto saranno pronti per essere consegnati ai destinatari. Landi percepirà che tra la sua futura moglie e Marco ci sia ancora una certa intesa. Il nipote della contessa sarà intenzionato a dimenticare Stefania e allo stesso tempo si comporterà come un amico con Gemma.

In seguito il fratello di Tancredi scoprirà della gravidanza di Gemma, ma sarà convinto che il padre sia Roberto. Il giovane deciderà comunque di non prendere parte alle nozze. Dopo poco tempo, però, Marco inizierà ad avere dei dubbi sul rapporto tra Landi e la giovane Zanatta, e ne parlerà a Gemma. La figlia di Veronica rivelerà a Marco che il figlio che porta in grembo non è il suo.

Tancredi ringrazierà Marco per non aver svelato a Matilde la verità sulla notte dell'incendio. Il caso verrà riaperto e Matilde inizierà a indagare per scoprire la verità a tutti i costi. La donna verrà chiamata in tribunale per deporre. Di Sant’Erasmo cercherà di dissuadere la moglie dal continuare le indagini sulla questione.

Irene inventerà una scusa per non conoscere la famiglia di Alfredo. Perico ne rimarrà deluso.