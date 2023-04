Cambio programmazione per il serale di Amici 2023, che si avvia ormai verso le battute conclusive di questa ventiduesima edizione e che da questo momento in poi non vedrà più Giordana nella redazione.

Le novità riguardano la messa in onda dell'ultima puntata di questa stagione, che dal punto di vista auditel sta registrando ottimi ascolti in prime time.

Contrariamente a quanto sta succedendo in queste settimane, la finale del programma andrà in onda di domenica sera.

Cambio programmazione per l'ultima puntata di Amici 2023

Il cambio programmazione per il serale di Amici 2023 riguarda la messa in onda della nona e ultima puntata di questa stagione.

Come è già accaduto lo scorso anno, il talent show di Canale 5 eviterà la sfida diretta con la finale dell'Eurovision Song Contest, prevista per sabato 13 maggio su Rai 1.

Nella stessa serata, tenendo conto della programmazione di Amici fino a questo momento, era prevista anche la finale del talent show di Maria De Filippi, ma così non sarà.

Mediaset ha scelto di modificare la programmazione per evitare lo scontro diretto tra la finale dell'evento in onda su Rai 1 e quella del talent show che trova spazio su Canale 5.

Slitta la finale del serale di Amici 2023: cambio programmazione Mediaset

Di conseguenza, per l'ultima puntata di Amici 2023, gli spettatori del talent show dovranno ricordarsi di collegarsi su Canale 5 domenica 14 maggio.

È questa la data ufficiale in cui i concorrenti arrivati al rush finale si giocheranno il tutto per tutto per cercare di conquistare il gradimento del pubblico da casa.

Perché, come da tradizione, la finale del talent show andrà in onda in rigorosa diretta su Canale 5 e anche questa volta saranno gli spettatori da casa col televoto a decretare il nome del trionfatore assoluto di questa edizione, che si porterà a casa il montepremi di 150.000 euro messo in palio dalla produzione.

Il serale di Amici 2023 domina la scena auditel: Maria De Filippi 'regina' del sabato sera

Si chiuderà così l'ennesima edizione da record per Maria De Filippi, che anche quest'anno è riuscita a imporsi sul pubblico del prime time televisivo di Canale 5, registrando ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative.

Con una media di spettatori di oltre quattro milioni e picchi di share che hanno raggiunto la soglia del 35%, la trasmissione sta avendo regolarmente la meglio nella gara ascolti del prime time, battendo la concorrenza Rai rappresentata da Il cantante mascherato lo show condotto da Milly Carlucci, quest'anno in grande difficoltà dal punto di vista auditel.