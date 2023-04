Il serale della ventiduesima edizione di Amici sta per volgere al termine: tra meno di un mese, infatti, sarà eletto il vincitore e a sceglierlo sarà il pubblico attraverso il televoto. Il 20 aprile è stata registrata la sesta puntata e le anticipazioni stanno aggiornando i fan su quello che è successo in studio tra gli 8 talenti ancora in gara. I giudici hanno "condannato" allo spareggio eliminatorio Cricca e Ramon: uno dei due abbandonerà la scuola in serata, ma gli spettatori vedranno tutto sabato prossimo in tv. Ospiti della puntata saranno Gaia Gozzi per il momento musicale ed Enrico Brigano per quello comico.

Aggiornamenti sulla competizione di Amici

Le anticipazioni della sesta puntata di Amici: alla fine della registrazione di giovedì 20 aprile, infatti, i curiosi hanno scoperto i nomi degli allievi che sono a rischio eliminazione. La competizione si è svolta come al solito: le tre squadre del cast si sono confrontate in altrettante manche, al termine delle quali sono stati scelti i protagonisti del ballottaggio della serata.

La giuria formata da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi ha rivisto sul palco Cricca, Ramon e Mattia, dopodiché ha deciso di salvare immediatamente uno di loro.

Dopo aver eseguito un "cavallo di battaglia", a rientrare in gara è stato il ballerino del team Arisa-Todaro: gli altri due talenti che la commissione esterna non ha apprezzato particolarmente, sono tornati in casetta senza sapere chi avrebbe lasciato la scuola da lì a poco.

Novità sui protagonisti di Amici

Alla sesta puntata la squadra Arisa-Todaro si è presentata col minor numero di allievi: dall'essere quello più "popolato", infatti, in sole due settimane questo gruppo è diventato l'unico con due soli talenti da poter schierare. Mattia e Wax, dunque, il 20 aprile hanno dovuto fare gli "straordinari": il ballerino, ad esempio, nei giorni scorsi ha preparato diversi "guanti di sfida" che lo vedevano contrapposto a Isobel, Ramon oppure a Maddalena.

Per quanto riguarda il cantante, ha deciso di andare contro la sua insegnante rifiutando la prova in comune con Angelina sulle note di "Non l'hai mica capito" di Vasco (dovevano scrivere delle barre da dedicare ad una persona cara).

I giudici, dunque, nel corso della registrazione odierna hanno dovuto esprimere palesi preferenze tra gli 8 titolari ancora in gioco: il verdetto dello spareggio di stasera, però, farà scendere a sette il numero di alunni che concorrono per la conquista di un posto in finale.

Tensione per il risultato del confronto ad Amici

Le anticipazioni del sesto serale di Amici, dunque, riguardano principalmente il ballottaggio che porterà all'eliminazione di uno tra Cricca e Ramon. Il pubblico ha partecipato alla registrazione della puntata che sarà trasmessa in tv il 22 aprile, fa sapere che Maria De Filippi non ha svelato l'esito dello spareggio: tutti gli otto ragazzi del cast hanno fatto rientro in casetta e nelle prossime ore scopriranno il nome di chi non parteciperà alle riprese del settimo appuntamento in prime-time (previste per giovedì 27 aprile).

La competizione si fa sempre più difficile e i professori le stanno tentando tutte pur di portare avanti il maggior numero possibile di loro allievi: nei giorni scorsi, ad esempio, Todaro ha criticato la maestra Celentano per le critiche che ha rivolto a Mattia.

Nel sentire la collega dire che Benedetta oscurerebbe Zenzola nelle coreografie di latinoamericano, Raimondo ha dichiarato che la sua sarebbe solo una strategia per esaltare Isobel e Ramon, e che quindi non penserebbe realmente queste cose del talento che ha sempre elogiato sia nella fase pomeridiana che in quella serale.