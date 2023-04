Il daytime di Amici che è andato in onda il 18 aprile, è stato quasi interamente dedicato al "guanto di sfida" che la maestra Celentano ha lanciato a Mattia. La prof di danza classica ha contrapposto la sua Isobel al latinista del team Arisa-Todaro e l'ha fatto per dimostrare la versatilità della sua allieva. Raimondo ha replicato alle critiche della collega facendo leva sulle sue scarse conoscenze del genere che lui rappresenta nella scuola, ovvero il latinoamericano.

Aggiornamenti dalla scuola di Amici

Nell'attesa delle anticipazioni della sesta puntata di Amici 22, i fan hanno scoperto uno dei tanti "guanti di sfida" che i professori hanno lanciato in settimana.

Alessandra ha messo a paragone Isobel e Mattia su una coreografia di moderno contaminato: l'obiettivo della docente è quello di esaltare la sua allieva a discapito dell'avversario.

Nello spiegare la prova che entrambi i ragazzi del cast dovranno preparare entro giovedì prossimo (giorno in cui sarà registrato il 6° appuntamento serale), la maestra Celentano ha sottolineato un dettaglio che ha notato da quando è iniziato il prime-time.

"Quando balli in coppia con Benedetta, lei ti oscura un po'. L'attenzione ricade su di lei e sembra quasi che sia la dama a dirigere i giochi", ha scritto l'insegnante di classico nella lettera che è stata recapitata in casetta nei giorni scorsi.

La risposta del docente di Amici

Le parole della maestra hanno mandato in crisi Mattia, che per ore si è chiesto il motivo di questo "voltafaccia" dell'insegnante che fino a quel momento si era complimentata con lui per i miglioramenti che ha fatto durante l'anno.

A calmare l'allievo ci ha pensato Todaro che, senza girarci troppo intorno, ha spiegato che quella di Alessandra sarebbe solo una strategia per portare avanti i suoi ragazzi "affossando" quelli delle altre squadre: "Il discorso che ha fatto su Benedetta, è la miglior cosa che potesse dirti".

"Un ballerino di latino deve saper far brillare la sua dama. Tu fai fare cose a Benny che da sola non riuscirebbe. Quindi questo denota il fatto che è ignorante in materia", ha fatto sapere Raimondo nel corso del daytime di Amici del 18 aprile.

Secondo il professore, inoltre, la collega starebbe criticando Zenzola solo perché mancano tre puntate alla finale e rischia di perdere uno dei suoi "pupilli" (soprattutto Ramon che sabato scorso è andato allo spareggio con Federica).

"Non rimanerci male per le cose che scrive nella lettera. Lei è una chiacchierona, non le farai cambiare idea", ha aggiunto il siciliano.

Le stoccate alla protagonista di Amici

Dopo aver detto che intende rifiutare il "guanto di sfida" che la maestra Celentano ha lanciato a Mattia, Todaro ha continuato a rassicurare il suo allievo punzecchiando la collega.

"Per i suoi alunni farebbe qualsiasi cosa, regolare e non. Fatti un risata", ha aggiunto il docente della scuola di Amici.

Sempre in merito alle critiche che Alessandra ha rivolto a Zenzola e alla sua versatilità nella danza, Raimondo ha detto: "Di latino non ci capisce una ceppa, e poi dice queste cose solo per spingere i suoi e buttare giù te".

Il siciliano, infine, ha escluso che la docente di classico possa realmente pensare che Mattia sia limitato nel ballo: la giustificazione che il prof ha dato alla lettera della maestra, è che ha studiato ogni mossa per esaltare i talenti della sua squadra e mettere in difficoltà quelli degli avversari.

Per questa ragione Todaro ha inviato il suo "pupillo" a non dare peso agli attacchi che ha ricevuto e di concentrarsi sulle esibizioni che dovrà presentare alla giuria durante la sesta puntata del serale di Amici.