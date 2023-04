Tiziana e Alberto, dopo l'uscita di scena in coppia da Uomini e donne, hanno scelto di rompere il silenzio e svelare un po' di retroscena su alcuni dei protagonisti della trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

In un'intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni, la coppia nata nel parterre del trono over si è tolta un sassolino dalla scarpa, puntando il dito in primis contro Armando e Nicole, entrambi al centro dell'attenzione in queste nuove puntate del talk show Mediaset.

I retroscena sul cast di Uomini e donne: parla la coppia composta da Tiziana e Alberto

In una delle ultime puntate di Uomini e donne trasmessa su Canale 5 si è assistito all'uscita di scena in coppia di Tiziana e Alberto.

I due hanno scelto di viversi la loro storia d'amore lontani dai riflettori e in una recente intervista si sono tolti un sassolino dalla scarpa rivelando dei retroscena su alcuni dei volti noti della trasmissione Mediaset.

In particolar modo Alberto non ha risparmiato una stoccata nei confronti di Armando, affermando che dopo sei anni di permanenza in trasmissione gli sembra un po' eccessivo che non sia riuscito ancora a cercare la donna della sua vita.

'Finto e costruito', il retroscena su Armando Incarnato dietro le quinte di Uomini e donne

Anche la compagna Tiziana non ha risparmiato una stoccata nei confronti del cavaliere napoletano, accusandolo di essere una persona falsa.

"Non mi ha mai degnato di un saluto. Lo trovo finto e costruito", ha dichiarato Tiziana, che non si è fatta problemi a smascherare il cavaliere napoletano, svelando dei retroscena su quanto accadeva dietro le quinte della trasmissione di Maria De Filippi.

Una frecciatina a tutti gli effetti quella di Tiziana e Armando, nel corso delle prossime nuove puntate di questa edizione, potrebbe anche decidere di replicare per le rime alla dama.

'Nicole non è presa da nessuno dei due', la tronista di Uomini e donne 'stroncata'

Non è finita qui, perché nel corso dell'intervista la coppia ha puntato il dito anche contro Nicole, la tronista di questa edizione che sta tenendo banco in studio con le sue tormentate vicende sentimentali.

Tiziana, che ha avuto modo di vedere da vicino gli atteggiamenti di Nicole, non si è fatta problemi a dire che secondo lei Nicole non sarebbe interessata a nessuno dei suoi pretendenti presenti in studio.

"Non la vedo presa da nessuno dei due", ha ammesso Tiziana, che sembra avere non pochi dubbi sul percorso della tronista di Uomini e donne.