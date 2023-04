C'è molta attesa per la nuova puntata di Amici che andrà in onda sabato 29 aprile e vedrà l'eliminazione di uno degli alunni della scuola che dovrà rinunciare al montepremi finale. Al ballottaggio finiranno Cricca, Aaron e Maddalena e alla fine a contendersi il posto nel talent show resteranno solo i due cantanti. Chi sarà eliminato tra Cricca e Aaron? Secondo alcune indiscrezioni ad abbandonare la scuola di Amici sarà Cricca, ma non c'è nessuna conferma ufficiale a riguardo.

Anticipazioni di Amici di Maria De Filippi: al ballottaggio Cricca, Aaron e Maddalena

Le anticipazioni della puntata di Amici che sarà trasmessa su Canale 5 sabato 29 aprile, spiegano che tra i 7 allievi rimasti ancora in gara soltanto uno lascerà la famosa scuola. I cantanti e i ballerini delle squadre si sfideranno fino all'ultima nota e sarà una gara avvincente, visto che i coach potranno schierare pochissimi alunni. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, infatti, avranno a disposizione soltanto il cantante Aaron e la ballerina Isobel, mentre per Arisa-Todaro gareggeranno il ballerino Mattia e il cantante Wax. L'unica squadra ad avere ancora tre allievi sarà quella di Cuccarini- Emanuel Lo che potranno giocarsi le carte dei cantanti Angelina e Cricca e la ballerina Maddalena.

Anticipazioni puntata di sabato 29 aprile: un solo eliminato tra i 7 allievi

Nella puntata del talent show di Maria De Filippi che andrà in onda sabato 29 aprile, in primo piano ci sarà come sempre la sfida tra le squadre. Al ballottaggio andranno Cricca, Aaron e Maddalena. I giudici decideranno di salvare la ballerina della squadra di Cuccarini-Emanuel Lo, e quindi, a rischiare il posto nella scuola resteranno Cricca e Aaron, due tra i cantanti più amati del talent show.

Ad annunciare l'eliminato sarà la presentatrice che, come sempre, comunicherà in casetta l'esito della gara finale, ma ci sono alcune indiscrezioni che anticipano il verdetto. Non c'è nessuna comunicazione ufficiale, ma a quanto pare l'eliminato del 29 aprile potrebbe essere Cricca.

La puntata finale di Amici è prevista per il 14 maggio

I ragazzi di Amici si preparano ad affrontare molte sfide e visto che sono rimasti in pochi, dovranno portare avanti molte esibizioni durante la serata. Nel corso della registrazione della puntata che andrà in onda sabato 29 aprile, Isobel si è fatta male a un braccio e ha dovuto abbandonare la gara per sottoporsi alla fisioterapia. Oltre alle sfide dei ragazzi, ci sarà come sempre spazio all'ospite che questa volta sarà Emma Marrone, la cantante che ha iniziato la sua carriera proprio tra i banchi di Amici. La finalissima del talent show è prevista per il 14 maggio in diretta e manca davvero pochissimo per l'elezione del nuovo vincitore.