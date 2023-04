Cambio programmazione per Uomini e donne nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Le novità riguarderanno il palinsesto di lunedì 1° maggio 2023 quando in daytime ci saranno delle variazioni legate alla fascia pomeridiana. Tra gli appuntamenti che salteranno la messa in onda spicca anche il dating-show di Maria De Filippi, reduce già dallo stop per il ponte della Liberazione.

Cambio programmazione per Uomini e donne: salta il 1° maggio

Il cambio programmazione per Uomini e donne avverrà il prossimo 1° maggio, giorno in cui si celebrerà la festa del Lavoro.

Sebbene la trasmissione di Maria De Filippi venga registrata in anticipo rispetto all'effettiva messa in onda su Canale 5, si è scelto di metterla in pausa per la giornata di lunedì.

Uomini e donne si fermerà in daytime, così come non ci sarà spazio per la soap opera Terra amara: i due appuntamenti di successo saranno sostituiti da un film del ciclo Rosamunde Pilcher, in programma dalle 14:10 in poi.

Uomini e donne si ferma, Amici 22 no: cambio programmazione Mediaset 1° maggio

Lo stop di Maria De Filippi con Uomini e donne non riguarderà Amici 22. Il talent-show, infatti, sarà regolarmente in onda anche durante il lunedì festivo come sempre alle 16:10 circa, con la prima puntata del daytime dopo quella serale del 29 aprile.

In attesa di vedere le nuove puntate di Uomini e donne dal 2 maggio in poi su Canale 5, in queste ultime ore ci sono state nuove polemiche sul dating-show pomeridiano.

La rissa tra Armando e Riccardo censurata a Uomini e donne

Il motivo? La lite che c'è stata tra Armando e Riccardo in studio. I due cavalieri del trono over si sono ritrovati ai ferri corti, al punto da arrivare a mettersi quasi le mani addosso.

Immediata la reazione dei presenti in studio che, prontamente, sono intervenuti per evitare il peggio. Tuttavia, la scena in questione non è stata mostrata in maniera chiara su Canale 5 perché la redazione ha preferito censurare le immagini.

Una settimana infuocata per la trasmissione poiché, nelle puntate precedenti, c'era stato anche lo scontro tra Tina ed Elio.

Anche in questo caso sono volate parole grosse, e le reazioni sui social sono state dure. Molti telespettatori sostengono che il programma abbia preso una piega negativa, complici i continui attacchi dell'opinionista nei confronti dei vari partecipanti al dating-show.

Malgrado le critiche e le polemiche che sono sorte in rete e sui social, anche la puntata di venerdì 28 aprile ha registrato ottimi ascolti, con una media di quasi 2,6 milioni di persone in daytime e uno share che ha sfiorato il 27% su Canale 5, tenendo a debita distanza la concorrenza Rai.