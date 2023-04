Domenica 16 aprile, su Twitter, Virginio Simonelli si è reso protagonista di una riflessione personale. Il cantante ha spiegato che al giorno d'oggi è difficile avere una carriera musicale rosea, ma al tempo stesso ha invitato i suoi colleghi a non seguire le mode per avere un po' di popolarità.

Sebbene Virginio non abbia fatto alcun nome o riferimento, secondo alcuni fan di Annalisa potrebbe trattarsi di una frecciatina nei confronti della cantante ligure, anche se ovviamente non ci sono prove in tal senso.

Le parole di Virginio Simonelli su Twitter

Su Twitter, nella giornata di domenica 16 aprile, Virginio ha pubblicato un cinguettio in cui ha spiegato che il mestiere del cantante non è semplice: "Essere artisti è una cosa difficile e richiede sacrifici. lo capisco. Bisogna considerare la musica una missione, non solo qualcosa che ci fa tanto divertire”.

Nella parte conclusiva del post, Virginio ha scritto: "Non seguite le mode a tutti i costi per un po’ di popolarità, ma siate voi stessi e tutto arriva. Questo è il successo".

Essere Artisti è una cosa difficile è richiede sacrifici, lo capisco.

Bisogna considerare la musica una missione, non solo qualcosa che ci fa “tanto divertire”.

Non seguite le mode a tutti i costi per un po’ di popolarità, ma siate voi stessi e tutto arriva.

Questo è il successo. — Virginio (@VirginioNero) April 16, 2023

I fan di Annalisa intervengono sul tweet di Virginio

Virginio non ha menzionato e fatto riferimento a nessuno nel tweet, ma secondo alcuni utenti di la riflessione potrebbe essere scaturita dal percorso artistico di Annalisa, sua ex compagna di scuola ad Amici di Maria nel 2011.

La cantante ligure a fine 2022 ha scalato tutte le classifiche con il brano "Bellissima", mentre nelle scorse settimane ha lanciato un altro singolo pop dal titolo "Mon amour".

Un utente ha commentato: "Fino a prova contraria, si può fare musica impegnativa e per divertimento. L'importante è fare ciò che di vuole senza puntare il dito".

Un altro utente ha affermato: "Il successo è evolversi, cambiare". Tra i vari commenti c'è chi ha insinuato che Virginio sarebbe invidioso del successo degli altri suoi colleghi.

Festival di Sanremo 2024: Annalisa potrebbe affiancare Amadeus come co-conduttrice

Annalisa (all'anagrafe Annalisa Scarrone) potrebbe tornare al Festival di Sanremo 2024.

Stando ad alcuni rumor, l'artista potrebbe affiancare Amadeus sul palco in veste di co-conduttrice. Al momento dai vertici Rai non c'è alcuna conferma o smentita riguardo a questa ipotesi stata lanciata dal settimanale Chi.

In passato, Annalisa ha partecipato alla competizione in gara per cinque volte (nel 2013, nel 2015, nel 2017, nel 2018 e nel 2021) ma non è mai riuscita a vincere.