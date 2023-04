C’è stato un momento particolare in cui uno dei personaggi più amati de Il Paradiso delle Signore ha temuto di vedersi sfumare la sua occasione a causa di un incidente. A parlare così è il volto di Maria Puglisi in una recente intervista rilasciata al magazine ‘DiPiù Tv’. Chiara Russo ha così colto l'occasione per raccontare non solo ciò che le è accaduto, ma anche e soprattutto del suo personaggio Maria e di ciò che l’attende nell’ottava stagione che dovrebbe ripartire nel prossimo settembre su Rai 1. Sono numerosi gli spettatori che si stanno chiedendo se lei continuerà a far parte del cast o se invece lascerà la daily soap.

L’incidente di Chiara Russo e la sua sparizione ne Il Paradiso delle signore: 'Un duro colpo'

Colei che interpreta la sarta del grande magazzino milanese, ha rivelato che diverso tempo fa ha avuto un brutto incidente mentre stava andando in bicicletta e che le stava costando il tendine d'Achille. Per tale motivo il personaggio di Maria è stato fatto sparire dalla circolazione e l’attrice Chiara Russo ha temuto che non l’avrebbero più convocata sul set. Tre mesi dopo, per sua fortuna, è stata riconvocata.

Ora Maria Puglisi è tra i personaggi più centrali de Il Paradiso delle Signore. La sua storia con Vito Lamantia sta tenendo banco in queste settimane primaverili e in tanti sono curiosi di sapere che cosa accadrà alla coppia, che potrebbe arrivare a lasciare Milano per sempre.

A far chiarezza su questo punto ci ha pensato l’attrice stessa.

Maria lascia Il Paradiso delle signore? L’attrice conferma la sua presenza

In queste ultime puntate de Il Paradiso delle signore, Vito e Maria hanno fatto pace e sono tornati a sognare il loro matrimonio. Tuttavia, qualcosa sta per turbare la coppia. La ragazza è stata promossa a stilista del grande magazzino milanese ma il contabile ha in cantiere ben altri progetti per entrambi.

Nel dettaglio le anticipazioni riportano che Vito vorrebbe lasciare Milano per trasferirsi in Australia insieme alla donna che ama. È abbastanza possibile che questo progetto possa andare in fumo e a far sospettare questo sono proprio le parole rilasciate da Chiara Russo all’interno dell’intervista succitata.

'Io e Maria ci saremo a settembre', questa è la dichiarazione fatta dal volto di Maria, la quale ha praticamente confermato che, quando a maggio ripartiranno le riprese dell’ottava stagione del Paradiso delle Signore, lei sarà presente.

Attualmente l’attrice è impegnata a girare un’altra fiction, ma ha garantito di finire in tempo per maggio. Per quanto riguarda Vito Lamantia, non è stato fatto cenno sul suo destino, per cui non resta altro da fare che attendere novità in merito e scoprire che cosa ne sarà della coppia.