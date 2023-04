L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 prosegue su Rai 1 con molte novità e le anticipazioni di martedì 4 aprile annunciano una puntata ricca di sorprese. I riflettori saranno puntati su Alfredo che chiederà ad Irene di sposarlo, ma ci sarà spazio anche per altri protagonisti. Marco confiderà che la sua storia con Stefania è finita, mentre Clara apprenderà che Francesco è interessato a Maria. Infine, Adelaide troverà in Marcello in confidente e a lui parlerà della sua amica in fin di vita.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Marco parlerà della rottura con Stefania

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di martedì 4 aprile raccontano che Alfredo si sentirà molto sicuro dei sentimenti che prova per Irene, tanto che si deciderà a fare con lei il grande passo. Il magazziniere sorprenderà la sua fidanzata con una proposta di matrimonio, ma lei non saprà ancora cosa rispondere. Per una coppia che si avvia verso il coronamento di un sogno, ce ne sarà un'altra ormai irrecuperabile: quella di Marco e Stefania. Il giovane giornalista, infatti, dopo le pressanti domande di suo fratello a proposito del suo ritorno improvviso in Italia, ammetterà che la sua relazione con Stefania Colombo è giunta al capolinea.

Anticipazioni puntata di martedì 4 aprile: Adelaide si aprirà con Marcello

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda martedì 4 aprile vedrà tra i protagonisti anche Clara che verrà a sapere che Francesco si è innamorato di Maria. La nipote di Don Saverio, visto il clima di confidenza, ammetterà a sua volta di essere molto interessata ad un ragazzo già impegnato, ma non rivelerà il suo nome.

Per Adelaide, invece, sarà tempo di lasciarsi andare alla tristezza e lo farà trovando in Marcello un valido sostegno. La contessa parlerà a Barbieri della sua inquietudine dovuta ad una cara amica che vive all'estero e che sta per morire. Tuttavia, non si esclude che il malessere di Adelaide sia dovuto anche ad altro di cui preferirà non parlare.

Ezio proporrà la sua azienda per una collaborazione con Vittorio Conti

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 4 aprile rivelano che per Vittorio non sarà un momento tranquillo a causa della concorrenza che a breve aprirà i battenti. Per non farsi trovare impreparato, il direttore del grande magazzino penserà a come agire al meglio per far fronte alla situazione e penserà che il primo passo da fare sarà trovare un sostituto della Palmieri. Ezio coglierà al volo questa occasione e proporrà a Conti la sua azienda come nuova collaboratrice per il confezionamento degli abiti.