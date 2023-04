Le trame di Beautiful proseguono con la vendetta di Sheila, che coinvolgerà Steffy e Finn. Se la giovane Forrester ha capito quanto la rivale sia pericolosa, suo marito sta sottovalutando la situazione, dandole una seconda possibilità per riscattarsi ai suoi occhi, Purtroppo questa fiducia andrà in pezzi quando Sheila perderà il controllo traendo in inganno la giovane Forrester con la chiara intenzione di toglierle la vita.

Anticipazioni prossime puntate Beautiful: Sheila vuole uccidere Steffy

La perfida Carter ha fatto in modo che Brooke cedesse e baciasse Deacon la notte di Capodanno.

La verità è ormai venuta a galla e Forrester non perdonerà la moglie, A rendere le cose più complicate è il fatto che Deacon ami ancora Brooke e faccia di tutto per portarla dalla sua parte.

Steffy cercherà in tutti i modi di estromettere Sheila dalla sua famiglia, ma non ci riuscirà. Carter la farà finire nella sua rete e le sparerà nel retro di un locale. A farle da scudo con il suo corpo sarà Finn, che verserà in condizioni disperate. Che ne sarà di loro?

Beautiful puntate Usa, le trame: Steffy in coma

L'incidente avrà gravi conseguenze per la giovane Forrester, che verrà ricoverata d'urgenza in ospedale. Steffy verrà operata e al suo risveglio non ricorderà più nulla dell'incidente, scagionando di fatto Sheila.

Le condizioni di Finn saranno molto serie e i medici non gli daranno alcuna speranza.

A quel punto Steffy giurerà vendetta, contando sul fatto di recuperare la memoria per poter incastrare il colpevole, ma che ne sarà del povero Finn?

Beautiful, Finn muore nelle prossime puntate?

Sheila penserà di averla fatta franca, anche se si dispererà per Finn, che verrà dichiarato morto.

La sua rabbia si riverserà ancora una volta su Steffy, che non è riuscita a uccidere. Nel frattempo la polizia si metterà sulle tracce del colpevole. Sheila si darà alla fuga, certa che nessuno potrà incolparla per quanto successo, anche perché Finn non può certo parlare.

Ecco che saputa la notizia Li, la madre adottiva di Finn, tornerà a Los Angeles per indagare insieme alla polizia.

Li sarà sicura che dietro a tutto ciò ci sia lo zampino di Sheila e farà di tutto per poterla incastrare.

It’s Sheila vs. Steffy…who will win? 😱 #BoldandBeautiful is new this week on @CBS! Watch the latest episodes on @paramountplus. pic.twitter.com/PoaIYWMj5I — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) March 27, 2022

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che Sheila si sentirà braccata e allo stesso tempo non si darà pace per quanto successo a Finn. Ancora una volta i Forrester sono riusciti a metterle i bastoni tra le ruote. Che cosa accadrà? Per saperlo non resta che attendere i prossimi episodi, che riservano trame spiazzanti. Le puntate della soap opera già andate in onda su Canale 5 sono disponibili in modalità on demand su Mediaset Infinity.