Tempesta d'amore in onda su Rete 4 regala sempre nuove emozioni ai telespettatori con le sue insolite e avvincenti trame. Al centro dell'attenzione c'è Ariane, che ha appena fatto presente a Christoph di essere riuscita a ottenere ciò che voleva: tra soli tre giorni si sposerà con Robert, ignaro delle sue macchinazioni e con il dubbio che sia davvero il fratello di Lia. Ma le cose cambieranno in un attimo, perché la perfida Kalemberg verrà arrestata dopo che avrà confessato la verità sulla gravidanza, messa sotto pressione da Robert. Una volta che i suoi tranelli verranno alla luce, la situazione si capovolgerà per la dolce Lia.

Tempesta d'amore anticipazioni: la confessione di Ariane sulla gravidanza

Robert è finito nella rete di Ariane, che sta già pregustando la sua vittoria. ''Hai ottenuto ciò che volevi'' le ha detto Christoph, certo che abbia ingannato Robert per i suoi secondi fini. Nelle prossime puntate, sarà proprio Christoph ad ascoltare per caso una conversazione tra Kalemberg ed Erik e verrà a conoscenza della verità sulla gravidanza della furba Ariane.

Messa con le spalle al muro dal suo eterno rivale, Ariane finirà per confessare a Robert la verità sulla sua gravidanza finendo per perderlo. Ma non è finita qui, perché per la biondina sono in arrivo altri guai.

Intanto, Yvonne avrà la possibilità di accompagnare Christoph a un evento serale.

Quando Saafeld la andrà a prendere, ecco che accadrà un incidente.

Robert e Lia scoprono di non essere fratelli: Tempesta d'amore anticipazioni

Henning sarà sconvolto dopo essere venuto a conoscenza del fatto che il reale responsabile della morte della povera Manuela. Come reagirà Constanze? Tuttavia, prima che Henning possa parlare, la sua stessa vita verrà messa in pericolo.

Guai in arrivo per Ariane che verrà arrestata dopo che i suoi intrighi verranno alla luce. Anche nella sua cella, continuerà a tramare contro Lia e Christoph. Robert, nel frattempo, avrà appurato di non essere il fratello di Lia, e che questa era solo una macchinazione di Kalemberg.

Tempesta d'amore: Lia e Robert si sposano?

Robert cercherà di distrarre Lia dalle preoccupazioni costanti nei riguardi di Ariane con un gesto romantico.

I due faranno una gita in mezzo alla natura in carrozza e Robert approfitterà di un momento molto particolare per chiedere alla sua amata di sposarlo. La risposta, ovviamente, sarà affermativa.

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda su Rete 4 Lia e Robert saranno finalmente felici e, mentre Ariane è in carcere, passeranno il tempo a pianificare il loro matrimonio. Nel frattempo, Erik e Christoph immaginano compiaciuti come Ariane prenderà questa inaspettata notizia.