Beautiful viene trasmesso dal lunedì al sabato alle ore 13:40 e domenica alle ore 14:00 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della soap opera americana, in merito agli episodi dal 1° al 7 maggio, raccontano che Brooke sarà preoccupata dopo aver notato che Ridge non è rientrato in casa la notte precedente. Thomas, intanto, restituirà a Ridge il telefono nella speranza che lo stesso chiami Brooke, nel frattempo Taylor sarà infastidita quando Sheila si paleserà senza preavviso nel suo ufficio. Thomas e Steffy, invece, difenderanno loro padre, mentre Hope si schiererà dalla parte della madre.

Deacon, inoltre, si renderà conto che Sheila potrebbe avere un secondo fine dalla rottura tra Brooke e Ridge, nel frattempo Carter e Paris faranno l'amore. Brooke e Taylor, infine, si lanceranno insulti mettendosi l'una contro l'altra, intanto Deacon rivelerà a Brooke di amarla ancora.

Brooke implorerà il perdono di Ridge

La preoccupazione di Brooke si farà sempre più pressante quando scoprirà che Ridge non è tornato in casa la notte precedente, ma Hope ci terrà a rincuorarla ipotizzando che l'uomo possa essersi fermato a dormire in un hotel anziché essere andato da Taylor.

Di tutt'altro avviso, invece, saranno Steffy e Thomas che si riveleranno entusiasti di scoprire che Ridge ha trascorso le ore piccole assieme a Taylor, nel frattempo Eric andrà a trovare Logan senior e scoprirà che la stessa ha rotto la sobrietà.

Steffy, Thomas, Ridge e Taylor, successivamente, si godranno un caloroso momento famigliare, intanto Eric sarà d'accordo con Hope sul fatto che i fratelli Forrester hanno giocato sporco sequestrando lo smartphone di Ridge.

Brooke, poco dopo, invierà l'ennesimo messaggio a Ridge, mentre quest'ultimo riceverà il suo cellulare da Thomas.

Se da un lato Steffy temerà che Brooke possa riavvicinarsi a Ridge, Logan senior implorerà l'uomo di tornare assieme a lei.

Sheila, dopo essersi presentato d'improvviso nell'ufficio di Taylor, si congratulerà con la stessa per aver spianato la strada verso il ritorno col signor Forrester.

Brooke, continuando a chiedere perdono a Ridge, scoprirà che l'uomo è rimasto a dormire a casa di Steffy.

Carter e Paris finiranno a letto insieme

Nell’ufficio dell’amministratore delegato della Forrester vi sarà un acceso battibecco di Hope contro Steffy e Thomas, dove Logan difenderà a spada tratta la madre mentre i fratelli Forrester si schiereranno dalla parte di Ridge.

Taylor, insospettendosi a causa delle troppe lusinghe che riceverà da Sheila, penserà bene che la donna ha qualche secondo fine, quindi virerà prontamente la discussione su un altro argomento.

Brooke, poco dopo, esigerà sapere se c'è stato un momento d'intimità tra Taylor e Ridge, mentre Sheila racconterà a sé stessa di nutrire la forte speranza di poter avere nel prossimo futuro un rapporto con Finn e Hayes.

Ridge, invece, dirà a Brooke che non vede alcun futuro con lei, quindi deciderà di tornare a casa di Steffy.

Deacon scoprirà da Sheila che Ridge e Brooke si sono lasciati e, allo stesso tempo, rifiuterà il corteggiamento della diabolica Carter sospettando che la stessa possa avere dei secondi fini.

Carter, successivamente, si allenerà nel suo loft ricordando sia la minaccia di Grace nei suoi riguardi che i bei momenti trascorsi assieme a Paris. Pochi istanti dopo, arriverà proprio la sorella di Zoe nel loft, la quale inizierà a provarci con Carter finché tra i due non ci sarà una parentesi focosa.

Litigio acceso tra Brooke e Taylor

Ridge, nonostante gli mancherà Brooke, accetterà il grande amore che gli offrirà Taylor così come l'affetto proveniente da Thomas e Steffy.

Durante un bacio tra Carter e Paris, quest'ultima rassicurerà l'avvocato dicendogli che è giusto che stiano assieme.

Sheila discuterà con Brooke, così Carter farà presente a Logan che sa perfettamente come ci si sente a perdere una persona che si ama.

Hope esorterà Deacon di andare da Ridge per convincerlo a perdonare Brooke, ma Sharpe inizialmente si opporrà alla proposta della figlia, salvo poi ripensarci a recarsi a casa di Steffy per parlare con Forrester senior.

Ci sarà un faccia a faccia tra Taylor e Brooke, dove Hayes dirà a Logan di aver perso Ridge da sola, nel frattempo Deacon proverà a convincere Forrester a tornare dalla madre di Hope senza alcun risultato.

Brooke e Taylor si lanceranno pesanti insulti e si schiereranno l'una contro l'altra, mentre Steffy sarà entusiasta di vedere finalmente riunita la sua famiglia.

Hope, invece, andrà nell'ufficio di Ridge per tentare di convincerlo a tornare con Brooke.

Deacon si recherà da Brooke confessandole di amarla ancora e aggiungendo che Ridge non fa parte del suo destino.

Thomas e Steffy, intanto, incoraggeranno Taylor a tenere il punto quando si tratta di tornare a far coppia con Ridge.

Una volta che Deacon se ne sarà andato, Brooke avrà un momento di commozione e perderà la testa. Ridge riceverà in ufficio la visita di Taylor e Steffy, mentre Sheila busserà alla porta di Hayes per incontrarla ma in casa troverà soltanto Thomas.

Tra quest'ultimo e la dark lady, infine, vi sarà una furente discussione.