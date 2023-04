Prosegue su Canale 5 la programmazione della soap opera "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì alla domenica con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 17 a domenica 23 aprile, Carter annuncerà a Paris l'intenzione di porre fine alla loro relazione perché non vuole procurarle dei problemi.

Intanto Taylor confesserà a Ridge che Brooke l'ha tradito: inizialmente non ci crederà, ma dopo essersi confrontato con la moglie apprenderà che è tutto vero e quindi sarà sconvolto.

Carter dice a Paris di voler chiudere la loro storia

Nelle puntate di Beautiful in onda dal 17 al 23 aprile, Carter temerà che le ripetute minacce di Grace possano mettere a repentaglio la sua carriera di avvocato e quella di Paris. L'uomo informerà la giovane Buckingham di avere deciso di porre fine alla loro storia, in quanto i Forrester potrebbero non comprendere la loro unione, specie dopo quanto successo con Quinn. Successivamente Walton rincuorerà Grace di aver seguito i suoi consigli.

Intanto Steffy e Thomas riferiranno a Taylor come Brooke ha tradito Ridge e sproneranno la loro madre a ricongiungere tutta la famiglia. Inoltre lo stilista sarà ancora oll'oscuro di quanto successo e continuerà a stare accanto alla moglie.

Taylor scopre che Brooke si è ubriacata

Secondo le Anticipazioni Tv fino al 23 aprile, Sheila si recherà da Finnegan in ospedale e spererà che Taylor possa aiutarla con il figlio. In seguito Steffy racconterà al marito le ultime novità. Intanto Taylor deciderà di confrontarsi direttamente con Ridge, affinché Brooke non possa più mentirgli.

Inoltre Logan senior e la figlia saranno da sole, in quanto Ridge è dovuto andare via dopo avere ricevuto una chiamata, per incontrarsi con Hayes.

Nel frattempo Steffy si scontrerà duramente con Brooke e la rimprovererà per avere mentito al padre riguardo la notte passata con Deacon. In tutto questo Sheila sarà curiosa di sapere cosa si siano detti Sharpe e Forrester nell'ultimo incontro avuto e l'uomo si lascerà sfuggire qualche informazione.

Taylor invece apprenderà che la moglie di Ridge si è ubriacata la notte di Capodanno, mentre Hope comunicherà a Liam la scelta della madre di svelare tutto a Ridge. Sia Spencer che Sharpe manifesteranno apertamente il proprio disaccordo.

Sheila contenta che Deacon ha baciato Brooke

In base agli spoiler della prossima settimana, Brooke si sforzerà per tenere testa alle offese di Steffy. Intanto Taylor confesserà a Ridge che sua moglie l'ha tradito. Forrester in cuor suo spererà che non sia così e Hayes lo inviterà a parlare direttamente con lei. Proprio in quel momento Logan senior gli invierà un messaggio, chiedendogli di raggiungerla subito a casa. Intanto Steffy e Thomas staranno vicini alla madre e concorderanno sul fatto che Brooke sia riuscita sempre a rovinare le cose con il loro padre.

Nel frattempo avverrà il confronto tra Ridge e Brooke, nel corso del quale lei ammetterà di avere passato la notte con Deacon, [VIDEO] ma negherà che possa averla drogata. Di parere opposto sarà il Forrester. Infine Sheila sarà felice di scoprire che Sharpe ha baciato la sua ex.