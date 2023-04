Diverse novità arrivano dalle nuove puntate di Beautiful in programma a metà aprile negli Usa. In particolare Ridge Forrester si avvicinerà pericolosamente a Taylor Hayes dopo aver aiutato l'Fbi e Bill a far arrestare Sheila Carter. Hope Logan, invece, apparirà sempre più divisa tra Liam Spencer e Thomas Forrester e tali problemi desteranno anche la preoccupazione di Brooke.

Beautiful, anticipazioni: Taylor passa del tempo insieme a Ridge

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane trasmesse dal 10 al 14 aprile sull'emittente americana Cbs segnalano che Taylor passerà del tempo insieme a Ridge, aggiornandosi sugli ultimi fatti accaduti.

Lo stilista infatti racconterà del suo coinvolgimento con l'Fbi per porre in arresto Sheila. Tale riavvicinamento metterà a dura prova la lealtà della dottoressa Hayes nei confronti di Brooke (Katherine Kelly Lang).

La madre di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) infatti dovrà affrontare alcune pressioni da parte di Ridge (Thorsten Kaye) e Thomas. Proprio quest'ultimo suggerirà al padre di riprovarci con sua madre non credendo all'amicizia tra le due donne. Allo stesso tempo, la dottoressa Hayes non apparirà disposta a rinunciare a Brooke dopo che si erano giurate di non litigare per lo stilista.

Brooke alle prese con la crisi matrimoniale di Hope

Nelle puntate americane di Beautiful (poi trasmesse nel 2024 in prima visione su Canale 5) Brooke sarà alle prese con la crisi matrimoniale di Hope.

La donna infatti interrogherà sua figlia circa i sentimenti che prova per Thomas. L'ex di Ridge temerà che la vicinanza lavorativa sorta tra Hope e l'ex marito provochi dei seri problemi al suo matrimonio con Liam Spencer. Anche la giovane Logan dimostrerà di avere le stesse preoccupazioni della madre.

Liam potrebbe chiedere alla moglie di scegliere tra la collaborazione con Thomas e il loro matrimonio

I portali americani annunciano che Hope (Annika Noelle) finirà in grossi guai, in quanto dovrà affrontare una situazione complicata. La madre di Beth infatti potrebbe essere costretta da suo marito Liam (Scott Clifton) a scegliere tra la sua linea di moda e il suo matrimonio.

Il fratello di Wyatt (Darin Brooks) potrebbe minacciare sua moglie di separarsi se lei non dovesse mettere fine alla collaborazione con il rivale. Non ci sono troppi dettagli in merito: per ora gli spoiler annunciano solo che Hope dovrà prendere una decisione difficile.